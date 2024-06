Alonso posta foto com Briatore e gera mistério sobre encontro

A Fórmula 1 está de folga neste fim de semana, mas as engrenagens da principal categoria do automobilismo mundial não param nunca. E um dos assuntos que vem dominando as redes sociais nesta sexta-feira (31) tem a ver com o encontro de duas personalidades bem importantes no paddock.

Em uma publicação em sua conta oficial no Instagram, o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, postou uma foto ao lado de Flavio Briatore.

Nas redes sociais, os fãs foram à loucura com a imagem, com a publicação tendo comentários como: "Vem aí a batida de Stroll em Singapura", "Planejando a destruição da Alpine", "Duas lendas", "Estes dois sempre estão tramando alguma coisa", "Demitam Mike Krack e coloquem este mafioso como chefe! Voltemos à era das ilegalidades" e mais.

Alonso e Britatore têm uma história de longa data. O italiano era o chefe da Renault quando o espanhol correu por lá, comandando a conquista do bicampeonato em 2005 e 2006.

Em 2008, Briatore foi a mente por trás de um dos maiores escândalos da história do esporte, o Crashgate, quando forçou Nelsinho Piquet a bater com o carro no muro durante o GP de Singapura para que Fernando Alonso pudesse vencer a prova. Após a investigação, Briatore foi condenado e banido do esporte, mas a decisão acabou sendo revertida posteriormente.

Desde então, os dois mantém uma relação próxima, com Briatore atuando como um empresário de Alonso.

O encontro ocorre em um momento no qual o nome de Briatore está no centro das atenções. Ao longo desta semana, o italiano é citado para um retorno à Alpine na condição de supervisor em meio ao processo de reestruturação da equipe francesa.

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!