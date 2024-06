F1: Diretor técnico da Ferrari é o novo alvo da Aston Martin

O diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardile, foi associado a uma possível mudança para a Aston Martin, com fontes revelando que ele foi abordado pela equipe britânica de Fórmula 1.

Com o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, continuando seu esforço para transformar o time de Silverstone em vencedor, Cardile emergiu como um dos principais alvos de sua equipe para reforçar sua estrutura técnica.

Como atual chefe do departamento de chassi e aerodinâmica da Ferrari, Cardile desempenhou um papel importante no desenvolvimento dos recentes carros da equipe desde que ingressou na operação de F1 a partir do programa Gran Turismo em 2016.

Sua atual Ferrari SF-24 provou ser uma vencedora nesta temporada, com Charles Leclerc conquistando a vitória no GP de Mônaco do fim de semana passado, e os talentos de Cardile parecendo tê-lo chamado a atenção de equipes rivais.

A Aston Martin tem ambições claras e, como revelado recentemente, Stroll fez um esforço pessoal para tentar atrair Adrian Newey para ingressar.

Mas, acreditando-se que Newey esteja avaliando uma possível mudança para a Ferrari agora que decidiu deixar a Red Bull, descobriu-se que um esforço está em andamento por parte da Aston Martin para seduzir Cardile, já que poderia haver uma oportunidade se ele não se acalmasse com a perspectiva de seu papel ser diminuído.

Embora seja improvável que Newey faça outra coisa senão ser um superconsultor da Ferrari enquanto ela prepara seu carro de 2026, seu status de destaque pode acabar ofuscando os esforços daqueles dentro de Maranello que ajudaram a guiar seu recente avanço para a frente.

Sabe-se que Newey quer demorar um pouco antes de decidir seu próximo passo na F1, com o chefe da equipe, Fred Vasseur, não revelando muito sobre as chances potenciais de contratar a lenda do design.

Falando à mídia italiana esta semana, Vasseur disse que o mais importante para ele era garantir a estabilidade de sua equipe atual, em vez de se preocupar com o que poderia acontecer no futuro.

Questionado se estava conversando com Newey, Vasseur disse: “Falo com todos no paddock quando nos encontramos, porque somos bem educados! Neste ponto, não quero fazer nenhum comentário porque cada resposta pode ser interpretada.

“O mais importante é a estabilidade da equipe. Como eu disse antes, estamos fazendo um bom trabalho. Estamos indo na direção certa.

“O mais importante para mim é a estabilidade do grupo, muito mais do que dos indivíduos. Estou muito satisfeito com a situação atual.”

