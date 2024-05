O processo de reestruturação da Alpine na Fórmula 1 continua com mais uma demissão. E quem sai agora é o diretor de operações Rob White, que possuía uma longa história com a equipe francesa.

Membro de longa data da equipe, White mudou-se para a equipe de Enstone em 2016 para liderar as operações da equipe, tendo trabalhado anteriormente como vice-diretor administrativo de motores do braço de motorização da Renault em Viry-Chatillon.

Ele já havia trabalhado para o projeto de motores de F1 da Cosworth antes de ingressar na Renault em 2004, tendo sido engenheiro-chefe da empresa britânica durante os anos em que era propriedade da Ford.

A saída de White segue uma série de outras mudanças de pessoal na Alpine, enquanto a equipe francesa tenta superar um início desanimador em 2024 - onde conseguiu apenas dois pontos nas oito primeiras corridas.

"Como parte da reestruturação operacional mais ampla da equipe, podemos confirmar a saída de Rob White", diz um comunicado da Alpine.

"Recentemente, Rob atuou como diretor de operações na equipe de Enstone. A equipe é grata pelos esforços de Rob durante sua longa carreira em Enstone e em Viry-Châtillon, onde ele liderou o projeto do motor vencedor do campeonato em 2005 e 2006. Desejamos a ele o melhor em seus futuros empreendimentos".

O diretor da equipe, Bruno Famin, instalou uma estrutura de liderança técnica em três frentes após as saídas do diretor técnico Matt Harman e do aerodinamicista chefe Dirk de Beer - os dois pediram demissão da equipe porque o chassi A524 parecia não ter desempenho no início da temporada.

Isso ocorreu depois de relatos de que o carro de 2024 estava 10 kg acima do peso, o que a equipe abordou com uma construção de chassi revisada para reduzir o peso.

Rob White (GBR) Renault Sport. Foto de: Andre Vor / Sutton Images

Famin foi nomeado chefe da equipe de forma interina no ano passado, quando o CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, dispensou os serviços do então chefe Otmar Szafnauer e do diretor esportivo Alan Permane, pois a equipe não conseguiu preencher a lacuna entre as duas metades distintas do campo.

O ex-CEO da Alpine, Laurent Rossi, também recebeu foi demitidfo, semanas depois de acusar a equipe de ser "amadora". Embora a Alpine estivesse entre as cinco principais equipes em termos de desempenho relativo no início de 2023, ela foi ultrapassada pela Aston Martin ao longo do ano - e o crescimento da McLaren durante a temporada relegou a Alpine a um solitário sexto lugar no campeonato de construtores.

Famin permaneceu a bordo como chefe de equipe para 2024 e supervisionou a estrutura técnica de três pilares influenciada pela McLaren - Joe Burnell assumiu como diretor técnico de engenharia, David Wheater como diretor técnico de aerodinâmica e Ciaron Pilbeam como diretor técnico de desempenho.

A equipe também contratou David Sanchez como diretor técnico executivo depois que o francês deixou a McLaren, a quem os três líderes técnicos se reportam na estrutura revisada.

A Alpine marcou seu segundo ponto de 2024 no GP de Mônaco graças aos esforços de Pierre Gasly, apesar de a equipe quase ter sofrido uma dupla desistência quando Esteban Ocon tentou ultrapassar seu companheiro de equipe na volta inicial - e os dois fizeram contato.

Uma bandeira vermelha naquela corrida garantiu que o carro de Gasly, que havia sofrido danos, pudesse ser consertado. O impacto de Ocon com o solo depois que o contato o colocou ligeiramente no ar causou danos que não puderam ser consertados durante o intervalo de 40 minutos.

Esse foi um incidente que enfureceu Famin, que alertou sobre as "consequências" para Ocon após o contato.

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!