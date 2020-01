Alonso: Rivais não estão explorando "fraquezas" de Hamilton

Apresentação: Fernando Alonso e Lewis Hamilton 1 / 10 Foto de: McLaren Em 15 de janeiro de 2007, em Valência, foi apresentada a dupla mais promissora da F1, bem como seu novo MP4/22. A equipe renovou sua imagem, chegaram novos patrocinadores principais, o banco Santander Bank e a Vodafone, ex-patrocinadora da Ferrari. O evento foi gigantesco, Alonso rodou com seu carro em um circuito improvisado em torno do local do evento. O que poderia dar errado em 2007?

Malásia 2007: Alonso vence em sua segunda corrida 2 / 10 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Em Sepang, Fernando Alonso alcançaria sua primeira vitória com sua nova equipe. Não só isso, o espanhol se colocou como líder mundial, uma posição na época muito familiar para ele. Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen o acompanharam novamente no pódio. Tudo estava indo muito bem para Alonso.

Mônaco 2007: Alonso faz história 3 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso já havia vencido o GP de Mônaco em 2006. No entanto, em 2007 ele conseguiu algo que nenhum outro piloto havia conseguido antes: vencer em anos consecutivos com equipes diferentes. Foi sua segunda vitória naquele ano e uma que lhe permitiu colocar a ordem em casa, porque, embora Lewis Hamilton ainda não tivesse vencido sua primeira corrida, ele era o líder mundial. A partir daí, eles empataram em pontos, mas com o líder Alonso, graças às suas duas vitórias. A partir da próxima corrida, no Canadá, as coisas começaram a mudar.

GP da Europa de 2007 4 / 10 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images O GP da Europa de 2007, em Nürburgring, foi uma corrida louca, que teve a chuva como uma das protagonistas e terminou com uma grande vitória de Alonso em um final apertado, com contato com Felipe Massa. A raiva do espanhol, parcialmente gerada por esse contato, teve de ser contida por Ron Dennis ao chegar ao parque fechado. Alonso ficou dois pontos atrás de Hamilton no mundial.

Hungria 2015 5 / 10 Foto de: McLaren Após um início de segunda passagem pela McLaren, atormentado por problemas de confiabilidade e falta de potência, além do acidente na pré-temporada, em Hungaroring, Fernando Alonso alcançou seu primeiro bom resultado de 2015 com o quinto lugar, depois de ter começado no 15º. Essa quinta posição seria a melhor desses anos, a repetindo em outras três ocasiões nas temporadas seguintes. Mas em 2015, com o déficit que eles tinham em desempenho, talvez tenha sido a mais perceptível.

Malásia 2016: De último ao sétimo 6 / 10 Foto de: McLaren Depois de várias mudanças na unidade de potência, Fernando Alonso acumulou 45 posições de punição de grid, algo que não era incomum na época na Honda. Largando da última posição, ele fez seu trabalho habitual no início e, acompanhado de uma boa estratégia, conseguiu se colocar no final da luta pela sexta posição com Sergio Pérez. Acabou em sétimo, marcando a sexta volta mais rápida da corrida, que com a McLaren Honda da época, não era pouca coisa.

Indy 500 de 2017 7 / 10 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Embora esse momento possa ser classificado como um dos piores, pela forma como terminou, perdendo o GP de Mônaco para tentar a Indy 500, Alonso se saiu muito bem em termos de desempenho. Com as cores da McLaren, mas em um carro da Andretti Autosport, o espanhol foi instantaneamente rápido em encontrar um carro competitivo pela primeira vez em muito tempo. Ele liderou a corrida quatro vezes e por 27 voltas e parecia poder lutar pela vitória. No entanto, a 21 voltas do final, ele teve que abandonar.

Brasil 2017 8 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A sexta posição de largada de Fernando Alonso em Interlagos em 2017 foi a melhor que ele teve em sua segunda passagem pela McLaren, embora, na verdade, ele tenha se classificado em sétimo, mas avançou graças a uma penalidade para Daniel Ricciardo. Na corrida, ele foi superado por Lewis Hamilton, que havia batido na classificação, mas lutou com o que tinha e chegou na oitava posição.

Baku 2018 9 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images As imagens de Fernando Alonso entrando nos boxes de Baku, no final da primeira volta com o carro sobre duas rodas, porque o pneu dianteiro direito foi furado e o traseiro direito não existia mais, além dos danos no assoalho, parecia indicar que o espanhol deixaria a corrida. Ele voltou à pista para começar um retorno que o levaria ao sétimo lugar.