Alonso: "Ainda não terminei minha trajetória na F1"

A saída de Fernando Alonso da Fórmula 1, no final de 2018, rendeu diversas homenagens ao piloto, que era considerado por muitos um dos melhores a terem passado pelo grid da categoria. Mesmo com sua passagem por diferentes campeonatos em 2019, como o Mundial de Endurance, a Indy e o Rally Dakar, o espanhol sempre deixou claro que voltaria à F1 em 2021, com o início de uma nova geração de carros.

Em entrevista à revista F1 Racing, ele reforçou essa ideia: "Eu ainda não terminei minha trajetória na F1. 2021 é uma boa oportunidade [para voltar] e eu sinto que estou renovado e pronto. É algo que vou tentar", afirmou o bicampeão.

"Estarei pronto para voltar à F1 mais forte e, se estiver no lugar certo, eu vou vencer. Tenho confiança em mim mesmo de que consigo pilotar qualquer carro e, se tudo for bem, eu devo ganhar".

Um dos problemas para a volta de Alonso é a própria questão de "estar no lugar certo". Muitos apontam que ele é o próprio culpado de sua trajetória após o bicampeonato, ao fazer trocas ruins de equipes, além de sua personalidade forte, que lhe fecharam várias portas no grid da F1.

Alonso, que agora tem 38 anos, fala que a Mercedes é hoje a equipe a ser batida no grid e, se a oportunidade batesse á porta, ele estaria disposto a aceitar o desafio. "Eles tem sido dominantes por muitos anos e tem uma equipe forte nesse momento. O único problema com as regras novas [de 2021] é que algumas equipes podem interpretar de modo diferente das outras".

Caso consiga voltar ao grid no próximo ano, o espanhol terá 39 anos, mas para ele a idade não é um problema na F1 atual. "Eu não acho que a idade é um empecilho mais. Agora sem paradas de reabastecimento, as corridas não demandam tanto mais".

"No domingo, você ainda dirige sete ou oito segundos mais lentos que no sábado. E, para completar, com os novos pneus de 18 polegadas, o modo de pilotar vai mudar e todos vão ter que se ajustar novamente", concluiu.

GALERIA: Relembre os carros de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

