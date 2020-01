Uma bomba pode estar prestes a cair no mundo da F1. Segundo o site Autocar, a equipe Mercedes pode deixar a categoria já ao final de 2020. Segundo a publicação, uma reunião do conselho da Daimler, empresa que controladora, está marcada para o dia 12 de fevereiro para definir o futuro do time que venceu todos os campeonatos desde o início da era híbrida da F1.

Embora nenhuma definição ainda tenha sido tomada, o site sugere que a decisão de deixar o esporte está sob séria consideração. Isso ocorre quando a Mercedes luta para conter resultados financeiros ruins, redirecionar o investimento em pesquisa e desenvolvimento para tecnologias de carros de rua e aliviar a pressão para reduzir suas emissões de carbono.

Os alemães podem tomar a decisão quanto antes, a fim de conter os gastos para a temporada 2021.

A Mercedes deve continuar na F1 como fornecedora de motores, já que possui contratos com a McLaren, Racing Point e Williams.

Isso permitiria que a empresa continuasse a ter uma presença de alto nível no esporte por meio do que se acredita ser um canal de lucro. A divisão de motores F1 da Mercedes está sediada em Brixworth, no Reino Unido, e também contribuiu com conhecimentos para os projetos de carros de rua da empresa.

A Mercedes estabeleceu publicamente a meta de economizar 1,4 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6.5 bilhões) até o final de 2022 e anunciou uma série de cortes de empregos e investimentos no final do ano passado em direção a esse objetivo.

Tabelinha entre Toto Wolff e Lawrence Stroll

Talvez o efeito mais intrigante da decisão seja para quem a propriedade da equipe Mercedes F1 seja transferida. Fontes sugerem que um plano está em vigor para o chefe da equipe, Toto Wolff, que já é um acionista da equipe, assuma o controle, trabalhando com Lawrence Stroll, atual proprietário da Racing Point e investidor da Aston Martin.

É sugerido que o par invista respectivamente na equipe e na Aston Martin, com uma fonte alegando que Wolff está avaliando a oportunidade de assumir uma alta posição na divisão de carros de rua da Aston Martin e uma equipe oficial da Aston Martin na F1.

Relembre todos os carros da Mercedes na F1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

No entanto, outras fontes negaram que Wolff tenha algum interesse em assumir um papel de liderança de um fabricante de carros de rua.

Ainda segundo a Autocar, fontes sugerem que se Stroll se envolver, ele venderia a Racing Point para o bilionário russo Dmitry Mazepin. Seu filho, Nikita, é piloto e já testou para a Force India.

Além disso, há sugestões de que o acordo também possa atrair a montadora chinesa Geely - dona da Lotus, Polestar e Volvo, como investidora da equipe de F1 da Aston Martin. Se isso for concretizado, acredita-se que o acordo seria inicialmente uma cooperação técnica com a opção de expandir o envolvimento com o tempo, potencialmente resultando na Geely adquirindo uma participação substancial da Aston Martin.

Isso deixaria Lewis Hamilton livre para escolher seu futuro, longe da atual Mercedes, e com o caminho aberto para ser companheiro de equipe de Charles Leclerc na Ferrari.

