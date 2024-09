F2 - Bortoleto e Enzo em ação: confira horários da etapa de Baku

Baku será o palco da 12ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 2. A rodada dupla no Azerbaijão é a antepenúltima e o campeonato tem neste momento uma briga particular entre o líder, Isack Hadjar, e Gabriel Bortoleto. A diferença entre os dois na tabela é de 10,5 pontos (165 a 154,5).

Zane Maloney é o terceiro colocado, somando 135, com 11 a mais que o antigo líder, Paul Aron. Com altos e baixos na temporada, Enzo Fittipaldi é o 11º colocado, com 61 pontos.

Confira a programação de Baku da F2:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h00 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports / F1TV Pro

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

