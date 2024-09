Gabriel Bortoleto surgiu como o favorito para conseguir a segunda vaga da Sauber em 2025 se a equipe optar por seguir a rota de um jovem piloto.

O brasileiro, que ganhou o título da F3 em 2023, está saindo de uma campanha encorajadora na F2, em que conquistou duas vitórias em corridas importantes e atualmente está em segundo na classificação. Ele está apenas 10,5 pontos atrás do líder do campeonato Isack Hadjar, com eventos em Baku, Catar e Abu Dhabi pela frente.

O nome de Bortoleto surgiu pela primeira vez como uma opção da Sauber há várias semanas, em um momento em que parecia que o titular Valtteri Bottas era o favorito para garantir um cockpit para a próxima temporada.

No entanto, após uma impressionante vitória de Bortoleto em Monza, fontes sugeriram que a gerência da equipe ficou mais séria nos últimos dias sobre o jovem se tornar companheiro de equipe de Nico Hulkenberg.

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing Photo by: Invicta Virtuosi Racing

O novo CTO e COO da Audi, Mattia Binotto, disse recentemente que o time precisava avaliar se deveria colocar um piloto experiente ao lado de Hulkenberg ou optar por um jovem.

"É definitivamente algo que precisamos julgar: estamos buscando experiência ou outra coisa?", disse ele.

"Este é um projeto que busca um objetivo de longo prazo, então [a questão é] qual é o melhor para nós de agora até a meta final?

"É mais ter experiência de curto prazo e depois mudar para algo diferente? Precisamos decidir e hoje acho que não estamos em posição de responder.

"Certamente estamos ouvindo todos os pilotos em potencial. Estamos avaliando quais são os prós e os contras para o melhor compromisso."

Buscar Bortoleto como opção exigiria que a Sauber chegasse a um acordo com a McLaren para liberá-lo ou emprestá-lo, já que ele faz parte do programa de jovens pilotos. A equipe de Woking investiu no desenvolvimento dele e na semana passada ele completou seu primeiro teste de F1 em uma McLaren 2022 no Red Bull Ring.

Fontes afirmam que a McLaren já indicou que não ficará no caminho de Bortoleto se houver uma chance de ele conseguir uma vaga na F1 em outro lugar, mas isso não foi confirmado pela equipe.

Rumores de que a McLaren concordou em liberá-lo de seu contrato ou sancionou um acordo de 'empréstimo' são considerados equivocados, já que as discussões ainda não chegaram a esse ponto.

Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O interesse em Bortoleto parece ser uma má notícia para Bottas, que está buscando um novo contrato com a Sauber para continuar no ano que vem.

Tendo passado por uma temporada frustrante com a equipe de Hinwil, ele sentiu que a chegada de Binotto havia aumentado as esperanças para o futuro - e abriu mais interesse em sua permanência.

Falando no GP da Itália, Bottas expressou confiança de que Binotto entenderia o valor que sua vasta experiência poderia trazer.

"As opções são limitadas para mim", disse o finlandês. "É assim que é... [Mattia] realmente entende o que pode tirar de mim para a equipe. Então isso é uma coisa boa para mim, obviamente. E se eu puder me envolver em um projeto para os próximos anos, que é um projeto interessante, um fabricante de automóveis, então também estou interessado.

"Então, acho que há interesse em ambos os sentidos. E, sim, fizemos algum progresso. Mas não quero dar nada mais do que isso."

Se Bortoleto receber o aceno para a vaga na Sauber, ele será o terceiro novato total a subir para a F1 no ano que vem - ao lado de Andrea Kimi Antonelli na Mercedes e Jack Doohan na Alpine.

Oliver Bearman também está confirmado para uma vaga de corrida de 2025 na Haas, mas o jovem britânico já competiu em um grande prêmio, como substituto de Carlos Sainz na Arábia Saudita, e está correndo no Azerbaijão neste fim de semana como substituto do banido Kevin Magnussen.

