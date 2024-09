Adrian Newey foi oficialmente confirmado na Aston Martin na última terça-feira (10) antes do GP de Azerbaijão. O 'mago' da Fórmula 1 juntará forças com a equipe em 2025, visando melhorar o projeto para 2026 da equipe britânica. A chegada do engenheiro traz uma nova 'brisa de esperança' para Fernando Alonso, que está na busca de seu terceiro título mundial.

Como foi revelado pela BBC Sports, o salário anual de Newey foi acordado em 20 milhões de euros, cerca de R$220 milhões de reais. E, ao que parece, Alonso se ofereceu para bancar parte desse custo, tudo para conseguir recrutar o engenheiro.

Mike Krack, chefe da equipe, comentou o assunto quando foi perguntado sobre a chegada de Adrian a Aston Martin. Ele ainda afastou a ideia de que Fernando pode estar pensando em aposentadoria nos próximos meses.

"Foi há apenas alguns meses que fizemos isso [a renovação], mas claramente Fernando tem um longo futuro nesta equipe, todos estavam muito animados com isso [o anúncio de Adrian Newey] na terça-feira, embora não tenhamos falado sobre mais nada".

Foi durante este momento que Krack surpreendeu ao revelar que Alonso se ofereceu seu próprio dinheiro para bancar parte do salário milionário de Newey.

"É incrível que ele tenha se oferecido para pagar parte de seu salário a Adrian, estamos falando de 10 ou 20%, então vou procurá-lo hoje para perguntar quanto é realmente".

"Você pode ver o respeito que eles têm um pelo outro, e acho que eles querem alcançar algo, e Adrian sempre quis trabalhar com alguém como Fernando, então acho que temos que colocar tudo em seu lugar e fazer uma boa colaboração entre os dois, também entre os pilotos e o próprio Adrian. Temos que facilitar, aprender o máximo que pudermos e ser flexíveis".

