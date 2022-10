Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso chega para o GP de Singapura de Fórmula 1 deste domingo (02) com confiança. Apesar de falar que a classificação do sábado foi estressante, brincando que os riscos tomados não fizeram bem ao seu coração, o piloto da Alpine acredita que pode ter condições de lutar pelo pódio.

Crucialmente, Alonso larga à frente da McLaren de Lando Norris, a rival da Alpine na luta pelo quarto lugar no Mundial de Construtores. A corrida será a 350ª de Alonso, superando a marca de Kimi Raikkonen, passando a ser o piloto com mais GPs disputados na história.

"Acho que, se for com pista seca, será difícil de ultrapassar. Então será legal garantir o top 5 e pontuar mais que a McLaren, que é novamente o objetivo. Se for com chuva, outras coisas podem acontecer".

"Pode ser uma boa corrida para nós, ou ruim, se você bater ou abandonar. Então há muitos riscos se chover amanhã, mas estamos a duas posições do pódio. Então por que não sonhar alto?".

Alonso mostrou bom ritmo na classificação, ficando em quinto no Q2 com os intermediários, antes de repetir isso com os slicks no Q3.

"Foi estressante, sem dúvidas, mesmo no limite do agradável, porque o nível de risco foi alto. Quando colocamos os slicks no Q3 foi uma manobra ousada de todos, porque foi um chute".

"No final foi o certo, mas ir mais rápido a cada volta, entrando na curva torcendo para o carro ficar na pista, é muito estressante. Com sorte teremos uma corrida mais calma".

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

VÍDEO: Grid de largada para o GP de Singapura de F1

