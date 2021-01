A McLaren foi capaz de garantir o terceiro lugar no Mundial de Construtores de 2020 depois de superar uma desvantagem de 10 pontos para a Racing Point na corrida final, com Lando Norris e Carlos Sainz terminando em quinto e sexto, respectivamente, marcando a melhor temporada da equipe desde 2012.

Mas uma das partes mais atraentes do fim de semana da McLaren em Abu Dhabi foi seu desempenho na classificação, especialmente o de Norris.

Armado com um novo motor da Renault, Norris foi capaz de se qualificar em quarto lugar em Yas Marina, mas estava a apenas 0s251 da pole position - uma pequena margem para os padrões normais. Foi um resultado que chamou a atenção do campeão mundial Lewis Hamilton.

“Estou muito feliz em ver a McLaren tão perto”, disse Hamilton sobre sua ex-equipe. “Eles usarão nosso motor no próximo ano. É ótimo ver que eles estão terminando o ano com um bom carro.”

“Talvez eles possam lutar conosco no próximo ano. Se isso resultar em um campeonato decidido por três equipes, seria incrível para os fãs.”

A queda da Ferrari separou os "três grandes" de longa data da F1 da era híbrida V6 em 2020 e apimentou a luta do meio de grid. Embora a McLaren não tenha conseguido vencer uma corrida, ao contrário da Racing Point e AlphaTauri, ela foi a maior beneficiada com a mudança na ordem.

Mas para o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, o sucesso de sua equipe não foi simplesmente o caso de tirar a Ferrari dessa equação. Ele calculou que a diferença para a Mercedes já havia diminuído em 2020.

“Nossas expectativas [na pré-temporada] eram de continuar a diminuir a diferença para a frente”, disse Brown.

“Do ponto de vista de competitividade pura, confiabilidade e desempenho, demos um passo à frente. Portanto, no geral, estou muito satisfeito com o progresso, mas claramente ainda há um longo caminho a percorrer.”

A oscilação entre a classificação de Abu Dhabi em 2019 e 2020 é enorme. Para o final da temporada do ano passado, Norris terminou 1.6s atrás do tempo da pole position de Hamilton. Desta vez, ele estava apenas 0s165 atrás do piloto da Mercedes.

Naturalmente, a imagem é ofuscada pela nova unidade de potência de Norris para o final da temporada, quando os carros da Mercedes estavam rodando em um modo conservador após uma longa temporada.

Analisando os números, a diferença média entre McLaren e Mercedes diminuiu de fato até 2020 - mas não por uma quantidade enorme.

De 21 corridas em 2019, a Mclaren foi superada em uma média de 1.28s pela Mercedes líder. Este ano, a diferença caiu para 1.14s.

É uma queda, mas não o tipo de mudança sísmica sobre a qual Hamilton estava excessivamente otimista - nem algo que a própria McLaren estava se deixando levar.

“Obviamente, é bom para todos nós da McLaren que Lewis, que começou sua carreira na McLaren, e ganhou seu primeiro título conosco, esteja respeitando e observando o progresso que estamos fazendo como equipe”, disse o chefe da equipe Andreas Seidl.

“Mas temos uma imagem clara e realista de onde estamos como equipe. Sabemos que vai demorar até que tenhamos tudo no lugar que precisamos para lutar pelas primeiras posições na Fórmula 1 novamente.”

“Estamos trabalhando muito para melhorar a organização da equipe, melhorar a maneira como trabalhamos juntos, e também estamos trabalhando muito para reduzir o déficit que temos no lado da infraestrutura, em comparação com as principais equipes da Fórmula 1 no momento.”

“Enquanto não tivermos concluído o processo, existe uma realidade. Temos uma equipe muito talentosa, uma equipe muito motivada, e simplesmente precisamos continuar trabalhando.”

Uma das principais mudanças para impulsionar a McLaren em 2021 é a chegada das unidades de potência da Mercedes, reacendendo a famosa parceria de trabalho do final dos anos 90 e 2000.

“A equipe está muito animada com a parceria e a Mercedes também”, disse Brown. “Há muitas pessoas de ambos os lados que estavam juntas quando estavam vencendo corridas e campeonatos, e há muita familiaridade um com o outro.”

“Por tudo que me disseram, você pode ver o quão bem preparada a Mercedes está para atender seus clientes com suas comunicações, prazos e máquinas.”

“Todo o feedback que recebo da equipe técnica mostra o quanto eles estão animados e como a colaboração está indo bem. Tudo o que estou ouvindo é muito positivo.”

Pode não ser o suficiente para a McLaren entrar na briga e lutar por vitórias ao lado da Mercedes e da Red Bull, como Hamilton pode desejar, mas os números certamente estão indo na direção certa.

