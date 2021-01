A Williams acredita que há uma chance de que as novas regras de assoalho para 2021 possam ajudá-la a progredir ainda mais no grid da Fórmula 1 em 2021.

Como parte de uma série de ajustes de regulamentos que virão este ano com o objetivo de reduzir o downforce, para ajudar a diminuir o estresse colocado nos pneus, as equipes terão que lidar com restrições mais rígidas em torno das áreas do piso.

Em particular, elas serão obrigadas a cortar uma parte do piso à frente do pneu traseiro e serão proibidos de usar fendas nesta região.

As equipes têm explorado essa área do carro há algum tempo, para ajudar a alimentar melhor o ar através do difusor para aumentar a força descendente.

Mesmo com os principais times explorando potencialmente os designs de assoalho melhor do que as equipes menores, devido ao vasto recurso necessário para compreender totalmente esta área complexa, a Williams suspeita que isso equilibrará as coisas para todos.

O chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, acredita que a mudança pode ser bastante significativa e pode ser uma boa notícia para seu equipamento.

“É uma grande mudança no assoalho, especialmente na área próxima ao pneu traseiro”, disse ele. “Acho que é tradicionalmente uma área muito difícil de entender, principalmente como o piso vai reagir ao pneu conforme ele se deforma, envelhece e se desgasta.”

“Portanto, espero que tenha um grande efeito para as equipes na ponta e talvez menos para nós. Isso é o que esperamos.”

Várias equipes já testaram os novos designs durante as sessões de treinos livres de sexta-feira deste ano, para tentar entender melhor as implicações das mudanças.

A FIA espera que as novas regras de 2021 reduzam os níveis de downforce em cerca de 10%, com os carros sendo ainda mais desacelerados por pneus mais robustos da Pirelli.

