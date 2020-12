No México, a vitória de Sergio Pérez no GP de Sakhir de Fórmula 1 foi muito comemorada e, obviamente, a mídia nacional descreveu a conquista do piloto da Racing Point como algo histórico.

No entanto, depois das comemorações, o público mexicano também experimentou outra realidade: Pérez corre o risco de não estar presente na próxima temporada.

Uma foto tirada no sábado após a classificação, em que Pérez aparece em um diálogo com Helmut Marko na área da Red Bull, foi o suficiente para criar expectativas dos fãs mexicanos.

No entanto, uma foto não é um contrato e por enquanto, Pérez está longe de ter a certeza de poder contar com o assento que está com Alexander Albon em 2021.

"Todos nós queremos ver Pérez no grid no próximo ano", disse Ross Brawn em sua coluna mais recente no site oficial da categoria.

A opinião do diretor da Fórmula 1 não é propriamente acidental, assim como os rumores de que a Liberty Media pode pressionar a Red Bull a favor de Pérez, provavelmente não são rebuscados, porque há todos os motivos.

O calendário de 2021, que toda a F1 espera ver concluído, obviamente também inclui o GP do México.

Em 2019, o fim de semana de corridas na Cidade do México registrou uma presença na pista (durante os três dias) de 345.694 espectadores, confirmando uma tendência de crescimento constante. E desde 2015, o GP do México é premiado pela direção da Fórmula 1 com o troféu de melhor evento, reconhecendo a organização como a melhor do calendário.

Porém, para além dos problemas que a pandemia de Covid-19 pode continuar a causar e que a F1 diz estar pronta para enfrentar, surge agora a questão: o GP do México será o mesmo se Sergio Pérez não estiver no grid da próxima temporada?

Como os torcedores mexicanos reagirão se Checo for ‘eliminado’ depois de vencer um GP de Fórmula 1, após 50 anos do último sucesso de Pedro Rodríguez para o país?

É difícil pensar que essa pergunta não foi feita nos escritórios da Liberty Media e não é impossível imaginar que uma ligação não foi feita dos escritórios de Londres (próximo local de trabalho de Stefano Domenicali) para Milton Keynes, mesmo que apenas para ser atualizado sobre como a decisão na Red Bull está sendo tratada.

Pérez, por sua vez, foi claro ao dizer que ou é a Red Bull ou será um ano sabático. Sair da Fórmula 1 certamente não facilita a possibilidade de retorno, porque as coisas (como mostra o caso Russell) podem mudar rapidamente e nem sempre em uma direção favorável.

Não só a carreira de Pérez está em jogo, mas também a relação da Fórmula 1 com uma nação que nos últimos anos se caracterizou por um interesse crescente por um esporte que esteve adormecido ali por muitas décadas.

Um jogo complexo, com resultados ainda difíceis de prever, mas ao mesmo tempo perto da conclusão. No mais tardar, a decisão de Marko/Horner/Mateschitz virá um dia após o GP de Abu Dhabi.

