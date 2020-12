Nikita Mazepin se encontra no meio de mais uma polêmica antes mesmo de entrar na Fórmula 1. Em vídeo publicado em seu Instagram na terça, o russo toca, de modo inapropriado, o peito de uma mulher que estava no banco de trás de um carro. Em meio a várias reclamações nas redes sociais, a Haas divulgou um comunicado condenando o comportamento "abominável" de seu piloto para 2021, e que lidará com o caso internamente.

A Haas anunciou na semana passada que Mazepin se juntaria à equipe no próximo ano, formando uma dupla de novatos junto com Mick Schumacher.

No vídeo, a mulher mexe sua mão em reação ao toque antes de levantar o dedo do meio com a mesma mão, cobrindo a câmera em seguida. A publicação foi rapidamente deletada, mas não antes de ser capturada e exibida em larga escala nas redes sociais.

Em um comunicado divulgado para Haas na quarta, a equipe condenou suas ações e confirmou que tomaria ações internamente.

"A Haas não apoia o comportamento de Nikita Mazepin em um vídeo publicado recentemente em suas redes sociais. Adicionalmente, o fato do vídeo ter sido publicado nas redes sociais é considerado abominável pela equipe".

"O caso será lidado internamente e não forneceremos novos comentários sobre neste momento".

Mazepin se manifestou após a Haas, publicando uma mensagem de desculpas no Twitter.

"Gostaria de me desculpar pelas minhas ações recentes em termos de comportamento inapropriado da minha parte e o fato disso ter sido publicado nas redes sociais. Peço desculpas pela ofensa que causei e o constrangimento que trouxe à Haas".

"Eu disse a mim mesmo que preciso me manter em um nível mais alto enquanto piloto de Fórmula 1 e reconheço que decepcionei a mim mesmo e muitos outros. Prometo que aprenderei com isso".

No Twitter, a hashtag "We say no to Mazepin" (Dizemos não a Mazepin) está entre os assuntos mais discutidos na manhã desta quarta (09), com reclamações de que apenas o seu pedido de desculpas não é suficiente, além de críticas à Haas pela decisão de "tratar o assunto internamente".

O incidente vem uma semana depois de seu anúncio como piloto da Haas. Mazepin terminou a temporada de 2020 da Fórmula 2 em quinto, com duas vitórias, o suficiente para pedir a superlicença, documento necessário para correr na F1.

Mas a temporada do russo terminou com movimentos de defesa controversos contra Felipe Drugovich e Guanuy Zhou que lhe renderam duas penalizações de cinco segundos cada, perdendo o pódio conquistado no sábado. Além disso, ele terminou o ano com 11 pontos de punição. Caso tivesse tomado mais um no domingo, poderia ser proibido de correr a primeira prova da F1 em 2021.

Mazepin já havia testado anteriormente com a Force India e a Mercedes, passando por um programa de testes privados com a equipe alemã. Ele deve ser um dos pilotos da Mercedes no teste de pós-temporada em Abu Dhabi, como preparação para sua estreia com a Haas em 2021.

