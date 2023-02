Carregar reprodutor de áudio

A McLaren, como muitos de seus rivais, mudou seu conceito de sidepod durante ao longo da temporada 2022 da Fórmula 1, se afastando do design estreito da carroceria traseira que empregou no início da temporada para algo mais representativo da solução de rampa descendente vista no carro da Red Bull e no da AlphaTauri.

À medida que a temporada avançava, a equipe também fez mais mudanças na região de entrada, com a atualização introduzida no GP de Singapura mais uma vez se inspirando na Red Bull, pois usava uma borda superior retraída que aumentava o fluxo para dentro e através dos sidepods.

O MCL60 pega todos esses recursos e os aprimora, o que foi possível devido a ter uma tela em branco para embalar os componentes internos com a carroceria externa em mente.

Ter a capacidade de retrabalhar o posicionamento dos radiadores, refrigeradores, componentes eletrônicos e longarinas de proteção contra impactos laterais resultou em um design muito mais compacto para a carroceria, com um rebaixo muito mais longo abaixo da entrada.

Também foi introduzida uma linha de estampagem que cai ao longo do flanco da carroceria do sidepod no rebaixo alongado, em uma veia semelhante ao que vimos da Red Bull e, posteriormente, da Aston Martin, que se apropriou do recurso de design.

As brânquias de resfriamento e o design da rampa de downwash também foram mantidos, mas devem ter um aumento no desempenho com o reperfilamento da superfície superior dos sidepods, que parece ter sido rebaixada da mesma forma que a Alpine fez com sua carroceria na temporada passada. E, tendo sido uma das equipes a já ter a solução de tampa do motor semelhante a uma prateleira em 2022, não é surpreendente vê-la retornar.

A falta de revisões na borda do piso pode sugerir que o que estamos vendo não é o que deveríamos esperar quando o carro for apresentado no Bahrein, com a equipe já otimista com os desenvolvimentos que tem em andamento para o MCL60.

Enquanto isso, o braço superior dianteiro da suspensão dianteira já estava alojado bem alto no carro antecessor, mas parece que a equipe decidiu levar as coisas ainda mais longe com o MCL60, se acreditarmos nas renderizações.

Teremos que esperar para ver o carro real ao vivo antes de julgar isso, já que o modelo mostrado na apresentação do estúdio não parecia ser tão agressivo neste departamento.

