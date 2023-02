Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari provocou certa intriga no lançamento de seu novo carro de Fórmula 1 nesta terça-feira, quando revelou uma ideia que parecia ter sido banida.

O novo SF-23 foi equipado com uma série idêntica de separadores de abertura da asa dianteira com formato inteligente que a rival Mercedes foi forçada a remover no ano passado quando surgiram dúvidas sobre sua legalidade.

A Mercedes chegou ao GP dos Estados Unidos com um novo pacote de atualização que incluiu uma asa dianteira revisada.

A versão original que apareceu no pitlane de Austin fez os rivais falarem porque apresentava cinco ‘strakes’ que foram moldados de forma a ajudar a modificar o fluxo de ar.

Os rivais ficaram insatisfeitos com o design porque sentiram que violava o Artigo 3.9.8 do Regulamento Técnico da F1, que limitava o escopo de tais componentes para fornecer um impulso aerodinâmico.

As regras afirmavam que, embora tais separadores fossem permitidos, eles não deveriam fornecer uma influência aerodinâmica direta.

Os regulamentos afirmavam que os ‘strakes’ poderiam ser montados “principalmente por razões mecânicas, estruturais ou de medição”.

Mercedes W13 Austin front wing (insert) Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes sentiu na época que seu design seguia as regras, já que a influência aerodinâmica era uma consequência secundária.

No entanto, com as equipes rivais reclamando sobre o assunto e a FIA olhando mais de perto o design, a Mercedes acabou decidindo remover os ‘strakes’ quando a asa fez sua primeira aparição no GP do México.

A situação em torno da Mercedes despertou algum interesse sobre os planos da Ferrari, com seus ‘strakes’ também parecendo ser moldados de forma a ajudar o fluxo de ar.

No entanto, um mergulho nos regulamentos explicou por que a Ferrari avançou com o design.

Como parte dos regulamentos técnicos revisados para 2023 publicados no início de dezembro, a FIA removeu a frase-chave que estabelecia a exigência de que tais ‘strakes’ fossem “principalmente” por razões mecânicas, estruturais ou de medição.

Isso significa que, desde que os separadores forneçam uma "conexão estrutural" entre os perfis consecutivos da asa dianteira e cumpram os rígidos requisitos de medição, eles agora são totalmente legais - não importa o quanto de impulso aerodinâmico eles forneçam.

Será interessante ver se a Mercedes voltou ou não à ideia de seu carro W14, que será revelado em Silverstone na quarta-feira.

Ferrari SF-23. detail front wing Photo by: Ferrari

