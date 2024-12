F1: Ferrari define data para apresentar carro de 2025; saiba mais

A Ferrari é a primeira equipe da Fórmula 1 a anunciar a data de apresentação de seu carro desafiante de 2025. Nas redes sociais, os italianos escolheram o dia 19 de fevereiro para mostrarem a nova pintura.

A localização oficial para o evento ainda não foi confirmada, mas, tradicionalmente, a Ferrari o realiza em sua sede em Maranello, na Itália.

A revelação de Lewis Hamilton como novo piloto da Ferrari ocorrerá no dia seguinte à abertura oficial da temporada de F1 na O2 Arena, em Londres, onde todos os 20 pilotos e dez equipes apresentarão seus uniformes ao público pela primeira vez.

Embora algumas equipes possam revelar seus novos carros antes do evento de Londres, espera-se que a maioria marque suas apresentações para depois, já que os testes de pré-temporada só começarão em 26 de fevereiro no Bahrein.

A Ferrari vai para a temporada de 2025 com o objetivo de vencer o campeonato mundial após uma forte disputa pelo título com a McLaren este ano. A contratação de Hamilton, que competirá ao lado de Charles Leclerc, também despertou um interesse especial.

Sem apresentação separada de Hamilton

No entanto, devido à proximidade da abertura oficial da temporada e da apresentação da Ferrari, a equipe descartou a possibilidade de uma apresentação separada de Hamilton como piloto da Ferrari - como foi o caso de Michael Schumacher em 1996.

O chefe de equipe da Ferrari, Frederic Vasseur, disse em um evento em Maranello na quarta-feira: "Temos que nos concentrar na temporada. O tempo entre o primeiro dia e o lançamento é muito curto, são apenas algumas semanas".

"Quero que todos se concentrem no desempenho. Temos o lançamento do campeonato e o lançamento do carro. Já são dois eventos - mais do que o suficiente".

A Ferrari ainda não decidiu quando Hamilton testará uma Ferrari pela primeira vez. No entanto, a equipe está planejando dar a ele um test-drive em um modelo anterior - presumivelmente o carro de 2023 - na pista de testes em Fiorano ou em Maranello.

Vasseur explicou que o tempo dependeria do clima, mas que ele não via isso como um problema. "Ele não é o novato do ano, não estou nem um pouco preocupado com isso. Sabemos que há muitos procedimentos que precisam ser praticados nesses poucos dias, mas ele tem experiência suficiente para fazer isso".

"Temos a vantagem do simulador, onde ele pode simular uma corrida e uma sessão de classificação para se familiarizar com o volante e as especificidades do carro. Mas isso não é um problema e não é o maior desafio".