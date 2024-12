O neozelandês Liam Lawson, substituto de Sergio Pérez na Red Bull para a temporada 2025 da Fórmula 1, deixou claro os objetivos para o primeiro ano na categoria, ao lado do futuro companheiro de equipe, Max Verstappen.

Em entrevista ao podcast da Red Bull, Talking Bulls, Lawson deixa claro que o objetivo inicial é ajudar a equipe no campeonato de construtores, mas sempre tentando ser competitivo no campeonato.

"Quero dizer, obviamente, como pilotos de F1, todos nós temos um objetivo em comum, que é ganhar um campeonato mundial. Portanto, esse é o meu objetivo, desde que eu era criança e queria ser piloto de F1 e, obviamente, agora estou em uma ótima posição. Portanto, definitivamente não é o que eu esperava ao chegar".

"Não espero chegar e ir logo ganhando um campeonato mundial. Eu sei disso. Sabe, a meta da equipe é, obviamente, o campeonato de construtores, e é para isso que estou aqui. Estou aqui para ajudar a alcançar esse objetivo".

"Mas, obviamente, sim, pessoalmente, para mim, é tentar estar em uma posição competitiva o mais rápido possível. Obviamente, eu tenho o melhor companheiro de equipe com quem aprender".

Ao ser perguntado se já conversou com Verstappen, Lawson afirmou que ainda não, mas que o piloto holandês o apoiou desde de sua entrada no programa júnior taurino:

"Ainda não, sinceramente, ainda não. Talvez eu lhe envie uma mensagem, mas, obviamente, tudo isso acabou de acontecer, então..."

"Sim, mesmo quando eu estava na Super Fórmula e em outras categorias, acho que Max é uma pessoa que adora o esporte a motor e assiste a muita coisa e, sim, então ele é alguém que sempre foi, sabe, gentil e me apoiou quando cheguei no ano passado como reserva, sabe, quando eu estava obviamente sentindo muita pressão em Zandvoort, ele foi alguém com quem foi muito bom conversar".

"Então, sim, é legal enfrentá-lo e tê-lo como companheiro de equipe. Não há ninguém melhor com quem aprender. Então, para mim, é sim, vir e tentar ser competitivo o mais rápido possível'.

Além disso, o jovem neozelandês afirmou que o lado competitivo sempre esteve com ele, inclusive desde a infância: "E, obviamente, especialmente quando você entra pela primeira vez, você comete erros, e há coisas com as quais aprenderei este ano e que farei no futuro, o que faz parte do processo. Então, sim, é assim que sempre fui desde criança".

"E literalmente tudo, mesmo que seja apenas jogar um videogame ou algo assim, eu jogava jogos de F1 com meus amigos quando era mais jovem e, se não estivesse ganhando, reiniciava a corrida, era simplesmente inaceitável".

Sobre a pressão que ele estará enfrentando ao assumir o assento da RBR, Lawson disse que a experiência anterior como júnior na equipe taurina o preparou para esse momento.

"Sim, [...] ser um júnior da Red Bull é um trabalho e, para mim, receber os telefonemas de Helmut [Marko, consultor da Red Bull] quando eu tinha 16 anos e colocar essa pressão... a ameaça de saber que, se você não se saísse bem, seria dispensado e, sabe, é um programa [de juniores] muito difícil, mas também foi projetado para prepará-lo para a Fórmula 1, se isso faz sentido".

"Acho que se você não lida com isso... como, eu não conseguiria me imaginar entrando nessa posição que estou prestes a entrar, se eu não tivesse passado por esses anos lidando com essa pressão, acho que teria ficado..."

"Eu estaria bastante desconfortável, sabe, agora, mas estou feliz por ter passado esses anos e lidado com essa pressão e, de certa forma, sinto que isso é... que nos prepara para a Fórmula 1".

