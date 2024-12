F1: Horner explica por que Sainz não foi considerado pela Red Bull

Depois de muita especulação, a Red Bull confirmou a demissão de Sergio Pérez e a promoção de Liam Lawson como futuro companheiro de equipe de Max Verstappen. A decisão já era esperada, principalmente após o desempenho ruim do mexicano ao longo da temporada da Fórmula 1.

No entanto, no mercado de pilotos, havia Carlos Sainz disponível e buscando uma chance de continuar no grid após demissão da Ferrari em favor de Lewis Hamilton. Porém, os taurinos não se importar muito com o espanhol, que acabou escolhendo a Williams.

Sainz fez sua estreia na categoria ao lado de Verstappen na equipe irmã da Red Bull em 2015, no entanto, diferente do holandês, nunca teve a chance de correr pelo time principal e acabou deixando a marca.

Em entrevista à Sky Sports, após a demissão de Pérez, Christian Horner, chefe da Red Bull, explicou porque os taurinos não consideraram tentar contratar Sainz para se tornar companheiro de Verstappen de novo.

"Acho que Carlos é um ótimo piloto e vimos isso claramente em alguns momentos deste ano", disse Horner. "Mas você sempre tem que analisar vários critérios e dinâmicas".

"Não se esqueça de que, quando estendemos o contrato de Checo, ele estava em segundo lugar no campeonato mundial e no pódio em quatro das cinco primeiras corridas".

"Portanto, foi uma extensão lógica para eliminar a especulação em torno da equipe, que já era excessiva".

Verstappen e Sainz eram conhecidos por terem tido um relacionamento tenso quando eram companheiros de equipe na Toro Rosso. O consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, havia dito anteriormente que "a atmosfera entre os dois era bastante tóxica".

"Sainz é, sem dúvida, um grande piloto", disse Marko ao jornal Marca.

"Na Toro Rosso, ele estava quase no mesmo nível de Max. Seu azar foi que ele tinha Verstappen como companheiro de equipe".

"A atmosfera entre os dois na Toro Rosso era bastante tóxica. Eu não conseguia ver uma maneira de mantê-lo conosco com a configuração que tínhamos na época, então Carlos foi para a Renault, McLaren e depois Ferrari".

Max Verstappen, Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., Toro Rosso Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

