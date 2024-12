A Ferrari deu o pontapé inicial de seus planos para a temporada 2025 de Fórmula 1 de forma pública no GP de Las Vegas, quando utilizou um novo assoalho puramente experimental e que, na verdade, nunca teve a intenção de ser usado em corridas.

Ele foi usado no SF-24 de Carlos Sainz durante os treinos livres, em uma tentativa de ajudar a Scuderia a reunir algumas informações vitais que podem ajudar a entender o design perfeito do assoalho para a próxima temporada.

A distância entre o mundo real e as simulações nunca foi tão grande quanto nesta geração de carros, sendo o assoalho e seus componentes auxiliares os mais difíceis de dominar.

A maior parte do grid, em um momento ou outro, descartou um novo fluxo de desenvolvimento durante esse conjunto de regulamentos, pois ele não apresentou o desempenho esperado. A própria Ferrari foi prejudicada por um assoalho que introduziu os quiques sob alta velocidade a partir do GP da Espanha.

Portanto, não é de surpreender que a Scuderia tenha usado seu desenvolvimento em Las Vegas como uma valiosa ferramenta de aprendizado para verificar se as informações que saem de seu túnel de vento são boas o suficiente para serem transferidas para a pista.

Comparação do assoalho da Ferrari SF-24 Foto de: Giorgio Piola

O assoalho experimental é interessante por vários motivos. Não há um caminho específico de design que tenha sido ajustado, mas sim uma atualização abrangente que cobriu as cercas do assoalho, a expansão para a dianteira do assoalho inferior, a borda do assoalho e a parede lateral da rampa do difusor.

No entanto, um aspecto que talvez seja mais intrigante do que o resto é o design da asa de borda, pois é um aspecto que já vimos da Ferrari antes, tanto em 2022 quanto em 2023. No entanto, a equipe achou por bem seguir em uma direção diferente, quando não conseguiu desbloquear o desempenho que esperava oferecer.

A seção traseira delgada em forma de L para a asa de borda também foi vista em outros carros, sugerindo que é uma solução que parece boa na teoria, mas que talvez exija que outras peças do quebra-cabeça se encaixem para obter o máximo absoluto dela.

Por exemplo, essa variante não apenas tem uma superfície mais plana em relação ao assoalho ao longo de seu comprimento, mas também exige adaptações nos suportes de metal, pois o grau de flexibilidade necessário pode variar um pouco em comparação com a solução atual.

É claro que não saberemos a extensão total das mudanças que foram feitas nesse assoalho, já que há claramente um conjunto de alterações correspondentes feitas, que não são visíveis para nós.

Asa dianteira da Ferrari SF-24, GP de Las Vegas, comparação com o GP da Itália Foto de: Giorgio Piola

A outra mudança da Ferrari para Las Vegas foi uma pequena alteração na asa dianteira, em que a borda traseira da aba superior foi cortada mais do que em Monza. O objetivo é oferecer um melhor equilíbrio para o carro, além de aumentar a velocidade em reta.

Junto com isso, havia o conjunto de asa traseira de menor downforce da Ferrari, que a equipe usou em Monza, juntamente com uma asa beam de elemento único e corda curta.

Comparação da vista traseira da Ferrari SF-24, GP de Las Vegas Foto de: Giorgio Piola

Na comparação lado a lado, fica claro que, embora o carro pareça ter sido configurado de maneira semelhante à aerodinâmica de Monza, a abordagem foi nitidamente diferente no que diz respeito ao resfriamento.

As aberturas da cobertura do motor estavam mais fechadas em Las Vegas, devido às temperaturas mais baixas.

