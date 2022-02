Carregar reprodutor de áudio

A revelação da pintura da Haas nos deu o primeiro vislumbre dos carros da Fórmula 1 de 2022, embora a versão divulgada ainda não seja a final. O chefe da equipe americana, Günther Steiner, deixou claro que as renderizações mostram uma fase anterior do desenvolvimento, com mais por vir quando o VF-22 chegar à pista pela primeira vez nos testes de pré-temporada, em Barcelona.

Além da pintura, que é uma manutenção do design do ano passado, há muito o que pensar e fatores diferentes do show car que a FOM apresentou a apontar.

Talvez o ponto mais explícito seja a abordagem da equipe com os sidepods, com uma entrada muito estreita usada para alimentar os radiadores internos.

Um rebaixo relativamente grande também é perceptível sob o componente, que se alinha bem com os elementos de suspensão para que o fluxo de ar possa ser alimentado ao redor dele sem roubar muito da entrada dos túneis de Venturi.

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Depois disso, a carroceria do sidepod se alarga para fora para atender às dimensões máximas prescritas. Devido a isso, ela também se afunila muito rapidamente para criar um design em rampa, como estamos acostumados nos últimos anos, o que sugere que os radiadores também são inclinados de maneira semelhante.

Como seria de esperar, a Haas também procurou tornar a traseira do carro o mais estreita possível, com uma saída de refrigeração muito fina mostrada na renderização que provavelmente teria que abrir caminho para algo mais expansivo nos circuitos que a exigem mais.

Também não há sinal do painel de resfriamento com venezianas que os regulamentos permitem neste novo pacote.

Voltando à frente do carro, podemos ver que o VF-22 ostenta um layout de suspensão dianteira push-rod, ao contrário do pull-rod que esperamos ver na McLaren. Isso também sugere que a Ferrari deve seguir um caminho semelhante.

A renderização revela que a Haas adotou uma abordagem diferente para o design do endplate da asa dianteira do que a vista no carro modelo, com uma curvatura no meio que inclina a superfície para fora, em vez da curvatura interna vista nos exemplos da FOM.

A traling edge também é reta, enquanto o carro de exibição tem alguma curvatura. Isso sem dúvida oferecerá características aerodinâmicas diferentes, especialmente quando consideramos o plano que está montado em uma posição semelhante.

A escuderia também optou pelos quatro elementos na asa dianteira, que é o máximo oferecido, com as partes superiores levantadas na região central para incentivá-las a fazer o trabalho, liberando o elemento inferior e o main plain para ajudar a alimentá-los e fluir para o assoalho.

Haas VF-22 nose detail Photo by: Haas F1 Team

Os três elementos superiores da asa se conectam com um design que flutua sobre o main plane.

A borda é mais virada para cima na porção central de seu vão e possui dois arcos (setas vermelhas) que seguem a curvatura do bico.

Estes podem criar pequenos vórtices, embora provavelmente não tão poderosos. A última geração de asas, onde a seção neutra encontrava a ondulada e criava o que era conhecido como o vórtice Y250.

Os pequenos arcos também podem ser conduzidos com mais força pela geometria das abas acima quando se encontram com o bicho (setas vermelhas).

O VF-22 segue os passos de seus antecessores no que diz respeito ao design do aro e da caixa de ar, apresentando um design triangular ao qual a Ferrari também deve retornar este ano.

Enquanto isso, o pequeno design da barbatana visto na proteção do motor do show car foi replicado na máquina da Haas. Ela tem o design do pilar de montagem estilo 'pescoço de cisne duplo', embora a equipe tenha o ajustado para se adequar às características da asa traseira.

A asa traseira segue as condições prescritas que deve atender, mas parece ter uma configuração de downforce mais alta do que o carro de exibição, com uma aba Gurney profunda também presente na borda traseira da aba superior e uma ranhura em V para reduzir um pouco do arrasto que geraria.

Assim como o modelo da FIA, a renderização mostrada pela Haas não tem o atuador ou pod DRS, mas ele aparecerá nos testes de pré-temporada.

A beam wing retorna em 2022, estando ausente desde 2014. E embora seja possível ter um design de duas peças, parece, ao menos na renderização, que a Haas decidiu utilizar uma única peça montada na estrutura de colisão em um design em forma de borboleta para cumprir os regulamentos relativos à sua proximidade ao tubo de escape.

Também vale a pena notar que a equipe utilizou um design muito mais quadrado quando se trata da forma do difusor, em vez da variante estilística mostrada no show car. O componente é emoldurado pelas aletas do duto de freio em forma de saia que já esperávamos ver, junto a outro par montado mais alto na região do duto de freio.

As diferenças mostradas em comparação ao carro de exibição e renderizações fornecidas pela FOM, mesmo para um design no início da 'temporada de apresentações', mostram que ainda há espaço dentro dos regulamentos para as equipes apresentarem interpretações diferentes.

Saberemos o quanto os times estão parecidos ou com muitas variáveis em breve, já que o resto deles começará a revelar seus carros na próxima semana.

