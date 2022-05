Carregar reprodutor de áudio

O buzz nas redes sociais sobre a edição inaugural do GP de Miami de Fórmula 1 está dominado por piadas, debates e memes acerca de um tópico: a falsa marina. A coleção de 10 iates no lado interno das curvas 6, 7 e 8 do circuito, que são rodeadas por uma "água" sólida de vinil, levaram a uma enxurrada de montagens e vídeos.

Um vídeo editado e publicado no Twitter, que recorta um clássico vídeo de um homem pulando em um lago congelado, trocando o lago pela marina, já viralizou, com mais de três milhões de visualizações.

Sem surpresa alguma, a opinião dos fãs sobre o que Miami fez é bem dividida. Alguns abraçaram o lado único disso, com a tentativa de oferecer algo completamente diferente, enquanto outros criticam o lado "lunático" de tal extravagância, em um fim de semana do qual os preços dos ingressos mostram que o evento está focado única e exclusivamente em um público elitizado.

Mas para Tom Garfinkel, um dos gerentes do evento e vice-presidente executivo e CEO do Miami Dolphins e do Hard Rock Stadium, o fato dos fãs estarem zoando a marina não é uma preocupação.

Primeiro, ele gosta do fato de que isso faz com que todos estejam falando no GP. Mas, para além disso, ele não vê lado negativo no fato da corrida ter um pouco de zoeira, já que a oferta de algo do tipo é algo único.

Falando com o Motorsport.com, Garfinkel disse: "Acho que não nos levamos muito a sério. Estamos nos divertindo. Acho que as pessoas estão gostando. Acho que as pessoas que assistirão dos iates se divertirão, e os que estão zoando, acho engraçado, legal".

Marina atmosphere Photo by: Jon Noble

Garfinkel disse que a ideia da marina no estádio veio após os planos originais para o GP de Miami, próximo à marina real da cidade, foram por água abaixo.

"Inicialmente, quando olhávamos para o centro da cidade, a F1 queria usar imagens dos iates. Quando mudamos para cá por vários motivos, especialmente por acharmos que não teríamos um bom circuito no centro, disse à F1 que eles teriam as imagens dos iates".

"Eles me olharam como se eu fosse louco. Então eu montei um projeto e disse: 'Quero uma marina com iates aqui e vamos fazer isso acontecer'. E deu certo. É bem divertido".

O que é importante entender é que a falsa marina e os iates não são algo irrelevante pensado somente a fazer o circuito parecer melhor na TV.

Na verdade, são um ponto focal para uma avenida de estandes de entretenimento, que formam um saguão para os fãs. A marina fica ao lado de um iate clube de vários andares com bares e restaurantes, cercado também por uma praia falsa com cadeiras, espreguiçadeiras e jogos.

Então, cerca de 400 pagantes terão a chance de acompanhar o final de semana nos iates, enquanto toda a área será cercada por milhares de pessoas aproveitando o sol e tudo que há.

Marina atmosphere Photo by: Jon Noble

Resolver a marina falsa não foi algo fácil para Miami, com o processo de levar os iates e colocando-os na pista levando dez meses. Com as permissões liberando o transporte deles apenas à noite, e com a necessidade de colocar placas sob o circuito para que a pista não fosse danificada, o maior iate levou cinco horas para ser levado da marina de Miami até a pista.

Enquanto o esforço possa parecer extremo, ele cabe bem com a vibe de Miami, que não faz nada pela metade. Mas Garfinkel é claro sobre um ponto: fazer algo como a marina ou o clube de praia do Hard Rock com areia 'real' e outro no fim do circuito, não seria justificado ao lado de uma pista sem potencial para grandes corridas.

É por isso que, com o circuito recebendo bons comentários dos pilotos e a expectativa de um bom espetáculo, ele acredita que seja correto que a organização do GP vá além para garantir que exista algo de especial ao redor.

E julgando pelos ingressos esgotados, que correram para comprar os ingressos apesar dos altos preços, os esforços parecem ter valido a pena.

"Em primeiro lugar, a prioridade foi criar um ótimo circuito para boas corridas. Então realmente acreditamos que, se é um circuito que os pilotos vão gostar de correr, os fãs virão. Essa foi a prioridade inicial".

An advertising board on the water Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Depois disso, pensamos por que não torná-lo Miami? Por que não trazer a cultura de Miami para cá, criando uma grande experiência para os fãs? Se é um bom circuito, em primeiro lugar, então podemos seguir e fazer outras coisas para torná-lo ótimo. É isso que tentamos realizar".

Questionado se ele esperava que a marina tivesse tanto buzz nas mídias sociais, Garfinkel foi rápido em sua resposta.

"Não sabia se seria isso, ou o clube de praia com areia de verdade, ou o pódio. Mas desde que as pessoas digam em primeiro lugar que criamos um ótimo circuito para ótimas corridas, e que as pessoas venham para ter um bom fim de semana, o resto é algo que podemos nos divertir".

