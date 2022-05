Carregar reprodutor de áudio

O ano se aproxima da metade e, com ele, começa a surgir mais uma silly season da Fórmula 1, aquele momento em que o paddock é enxurrado de rumores sobre o destino dos pilotos. E um deles, vindo da imprensa alemã está chamando a atenção neste fim de semana de GP de Miami: Lawrence Stroll teria interesse em Fernando Alonso para substituir Sebastian Vettel em 2023.

Após perder as duas primeiras corridas de 2022 devido à Covid-19, o tetracampeão fez sua estreia na temporada em Melbourne em um final de semana para esquecer, com múltiplos incidentes, mas deu a volta por cima com uma etapa sólida em Ímola, terminando na oitava posição. Com isso, ele já acumula mais pontos que Lance Stroll, seu companheiro de equipe.

Mas, apesar disso, a posição de Vettel na Aston Martin pode estar ameaçada, segundo Bianca Garloff, do portal F1 Insider: "Fernando Alonso pode substituir o piloto de Heppenheim [cidade onde Vettel nasceu] em 2023", escreveu.

Essa não seria a primeira vez que o caminho dos dois campeões se cruza. Além de disputarem os títulos de 2010 e 2012, ambos vencidos por Vettel, o alemão chegou à Ferrari em 2015 para substituir Alonso, que foi para a Ferrari, enquanto os dois tiveram seus nomes ligados às vagas da Aston Martin para o ano passado.

Recentemente, Alonso vem deixando clara sua intenção de seguir na F1 por mais dois ou três anos, analisando que está em melhor forma que outros pilotos mais jovens do grid. E seu futuro deixa dúvidas com relação a o que a Alpine fará com Oscar Piastri, piloto reserva e de testes que é visto pela marca francesa como o futuro da equipe na F1.

Recentemente, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, deixou a porta aberta para emprestar Piastri a alguma equipe rival em 2023, para que o australiano não fique mais um ano no banco. Mas esse empréstimo vem com a condição de que ele retorne ao time francês no futuro. Pouco depois, surgiu o rumor de que a Williams estaria interessada nele.

No começo da temporada, Vettel foi questionado sobre seu futuro na F1, e afirmou que a condição da Aston Martin em 2022 pode ter um papel nessa decisão: "Ainda estou ativo. Meu contrato vai até o fim do ano. Ainda não tomei uma decisão, depende do quão forte será o carro, como a equipe se desenvolve e como serão as corridas".

