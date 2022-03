Carregar reprodutor de áudio

A natureza nômade da Fórmula 1 a torna especial. Isso também significa que é um desafio, viajar pelo mundo durante uma pandemia, como foi visto.

Em 2022, o circo da F1 está programado para visitar 22 locais. Isso equivale ao recorde estabelecido em 2021, que deveria durar apenas um ano antes da F1 atingir um novo recorde de 23 antes da invasão da Ucrânia pela Rússia significar o cancelamento do contrato de Sochi. Ainda pode chegar lá, com especulações de que a pista de Losail, no Catar possa ocupar essa vaga.

Há mais corridas chegando. Xangai retornará eventualmente. Las Vegas deve ser anunciada como a terceira corrida dos EUA em breve. O Catar definitivamente fará parte do calendário de 2023 a 2032, enquanto a entrada de Zhou Guanyu na F1 e o sucesso inicial podem desencadear uma segunda corrida chinesa.

Assim, com o desaparecimento de Sochi (que deveria ser substituído pelo circuito Igora Drive de São Petersburgo), adicionar esses eventos leva a F1 a um total de 26 corridas. Isso está além do número de 25 regularmente citado como o limite para a saúde geral do pessoal do paddock – já bastante ameaçado pelo atual alongamento exigido por 22 eventos – e saturação de interesse. Também está além do limite de 24 corridas no atual Pacto de Concordia, mas o CEO da F1, Stefano Domenicali, sugeriu que há interesse suficiente para preencher um calendário de 30 corridas, se for possível. Isso é quase um território de duração da temporada da NASCAR.

Embora Domenicali não esteja dizendo que haverá um calendário de 30 corridas em breve, um calendário tão longo seria adequado para a organização da F1 por um motivo, a mesma explicação por trás do que parece ser uma expansão do calendário quase implacável nos últimos anos.

A Liberty Media, proprietária da F1, quer espremer até o último pedaço de lucro possível com sua aquisição. E acaba de passar por dois anos terríveis economicamente falando, em razão da pandemia.

Mas foi bastante preocupante ouvir Domenicali dizer à mídia selecionada – incluindo o Motorsport.com – no GP do Bahrein do último fim de semana que “alguns dos GPs atuais não farão mais parte do calendário”. Não que estes serão descartados para um calendário mais curto. Não, Domenicali diz que eles serão substituídos por “novos GPs”. Podemos imaginar que os listados acima estarão entre os candidatos.

The RAF aerobatic display team, the Red Arrows, perform for the crowds in their BAE Systems Hawk T.Mk.1A's Photo by: JEP / Motorsport Images

O desejo por lucros maiores e mudanças de olhares não são ruins – longe disso. Mas Domenicali também sugeriu que algumas pistas “clássicas” não podem ser garantidas em seus lugares.

“Sabemos que temos que equilibrar a chegada de novas corridas com GPs históricos e pistas que devem continuar fazendo parte do nosso calendário”, disse ele. “A chegada de ofertas de novos promotores tem uma vantagem para a plataforma de F1, que é forçar os organizadores de GPs tradicionais a elevar seu nível de qualidade, em termos do que oferecem ao público, infraestrutura e gestão do evento. Já não basta ter pedigree, você também tem que demonstrar que está acompanhando."

Isso é confuso e preocupante.

Veja os resultados da Pesquisa Global de Fãs de 2021 da F1 – encomendada pela Motorsport Network em parceria com a Nielsen Sports. Entre as descobertas estão as corridas de Mônaco, Monza, Silverstone e Spa sendo listadas como “intocáveis” pelos fãs mais dedicados da F1. Estes são todos os locais "clássicos" da F1, que no caso de três deles podem traçar sua história de automobilismo antes da Segunda Guerra Mundial.

A ideia de que algumas dessas corridas podem precisar aumentar sua “qualidade” em certas áreas é intrigante. Podemos apenas fazer nossas suposições educadas sobre o significado mais profundo aqui, mas tal afirmação está em desacordo com o que podemos ver em muitos desses casos.

No lado da infraestrutura, Silverstone é simplesmente o único local do Reino Unido que pode lidar com o peso logístico da F1. Seu arranjo de paddock duplo facilita consideravelmente a presença das várias categorias de apoio - um fator altamente ponderado entre os eleitores da pesquisa sobre o que eles querem de um GP.

Ele oferece muito para os fãs também. O Motorsport.com geralmente tenta rodar em todos os circuitos– para obter mais informações sobre os vários desafios, escapar do burburinho da sala de imprensa e fazer uma tentativa de passar para manter nossos níveis de condicionamento físico perto do nível aceitável.

Não havia curva ou reta de Silverstone que não fosse acompanhada de fanzone, barraca de comida ou alojamento, tudo encaixado ao lado das arquibancadas gigantescas. É uma história semelhante em Spa, onde massas de fãs de Mercedes e Lewis Hamilton podem ser trocadas pelas legiões do Orange Army de Max Verstappen que cruza a vizinha Holanda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

A pesquisa revelou que “bons pontos de vista” era a principal importância ao decidir quais fãs de corrida visitariam. Spa, com sua pista ondulante e arrebatadora, tem isso em abundância. Além disso, a grande extensão significa que há mais circuito para ver. O antigo status de aeródromo de Silverstone significa que sofre aqui: é difícil ver mais de uma curva ou reta em certos pontos.

Mas a alegria de caminhar por toda a sua extensão ao longo do dia de treino de sexta-feira não pode ser subestimada. Um passeio semelhante também pode ser feito em Spa, com uma atmosfera adicional da floresta.

O segundo fator mais importante para os fãs é complicado para as faixas ‘intocáveis’ – e até mesmo algumas das ‘perenes populares’ no próximo nível: Melbourne, Interlagos, Montreal, Suzuka e Austin. Esta é a “facilidade de viajar”, e locais construídos para esse propósito, mesmo aqueles nos arredores de cidades como São Paulo, sempre sofrerão quando o transporte público na cidade superar longas viagens.

Melbourne e Montreal não têm esse problema. E também vale ressaltar aqui que o tráfego e o layout caótico das estradas tornaram até a entrada do ônibus muito demorada para a primeira corrida em Jeddah. Essa pista deve sediar seu segundo GP neste fim de semana, a quinta corrida consecutiva no Oriente Médio, ligando as campanhas de 2021 e 2022.

As pistas clássicas, portanto, devem priorizar a melhoria do acesso rodoviário e do estacionamento, além de investir fortemente na disponibilidade de transporte público de massa. Isso “naturalmente” varia de local para local, mas seu significado para os fãs não pode ser subestimado.

Mas corridas baseadas em cidades, como Jeddah e Baku têm seus próprios problemas. E não vai agradar os fãs.

Mover-se pelas cidades pode ser mais fácil do que uma longa viagem para uma pista construída, mas obter uma boa visão é bastante difícil. A infraestrutura do circuito inevitavelmente deve ser encaixada ao lado da vida normal e, portanto, percorrer um perímetro completo será um desafio. E ver os carros através das cercas necessárias e acima das barreiras de segurança é difícil.

Azerbaijan F1 Baku circuit Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Além disso, de certos pontos de vista, as pistas baseadas na cidade parecem muito semelhantes por causa desses recursos de segurança. Isso tem sido um problema na Fórmula E, embora a necessidade de layouts curtos de parada e largada para funcionar a tecnologia EV tenha criado uma certa aparência de identikit (embora não seja um problema para locais como o Aeroporto de Tempelhof, em Berlim).

As corridas nas cidades também correm o risco de enfurecer as populações locais – como a F-E descobriu em Londres, Santiago e Berna. Nos dois últimos, foram realizados protestos durante os eventos de 2017 e 2018. É difícil imaginar que a conformidade local seja um problema, digamos, no centro de Doha – onde se acredita que a F1 terá seu retorno garantido ao Catar a partir de 2023.

Essas corridas são mais propensas a se tornarem características permanentes no calendário, mas principalmente porque não precisam se preocupar em trazer um grande número de espectadores para cumprir as taxas de hospedagem da F1, graças ao apoio do estado. Embora, como os organizadores da corrida Bahrein do último fim de semana fizeram questão de destacar, a temporada de 2021, o efeito Netflix e muitas pessoas querendo acabar com o isolamento pandêmico com visitas a eventos presenciais, tudo combinado para criar o que alegou ter sido um recorde de público no dia da corrida.

Muitos novos locais da F1 têm grandes problemas de imagem, com o terrível histórico de direitos humanos em partes do Oriente Médio, sempre valendo a pena, principalmente com tantas corridas acontecendo lá agora. Isso não é novidade para a F1, que correu na África do Sul do apartheid e ficou atrás da Cortina de Ferro na Hungria.

Embora possa ser feito um caso para não correr em nenhum país no calendário atual, quando se trata de outro fator-chave, a F1 deve considerar para onde visita, isso não se aplica a todos. E é disso que os pilotos gostam. Nessa consideração, Spa, Silverstone e Mônaco sairão regularmente no topo - tal é o seu respectivo desafio de condução e status lendário. O poder da opinião de estrelas como Hamilton, Verstappen e Sebastian Vettel não deve ser esquecido.

Pistas construídas com propósito também são coisas para se maravilhar. Embora não seja mais uma conquista de engenharia a ser celebrada do que as criadas nas cidades, é apenas um prazer passear por um local como Barcelona e considerar que um paraíso de automobilismo dedicado foi criado na estrada de uma das melhores cidades do mundo. Há uma sensação de maravilha semelhante em Silverstone, Autódromo Hermanos Rodriguez, Monza e Austin também.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Spa tem sua própria característica de destaque. Fazer parte da história, assim como escrever a sua própria, é importante para os pilotos e esse status especial também é importante para os fãs.

Além disso, apesar de não ter chance de aumentar seus próprios cofres, algumas dessas pistas clássicas ajudaram a F1 a seguir em frente no horror de 2020, quando completar a temporada para cumprir contratos lucrativos de TV era de grande importância.

Não vivemos em um mundo perfeito e aceitar perder coisas que amamos é uma parte importante da vida. Mas talvez haja uma maneira de manter muitas das pistas tradicionais que os fãs da F1 valorizam e ainda satisfazer o esforço compreensível da F1 para obter mais dinheiro.

Dadas as negociações, por que não criar uma nova competição na temporada, com um prêmio para o piloto que somar mais pontos nas corridas em Silverstone, Mônaco, EUA, belga, francesa, italiana e espanhola (no lugar da Suíça)? Isso espelharia bem os primeiros anos do campeonato mundial e poderia ser vendido a um patrocinador. Nem é uma ideia nova, a F-E introduziu um troféu de cidades europeias em 2019.

Pode não gerar o mesmo nível de dinheiro que uma nova corrida de uma nação rica em petróleo ou autoritária, que busca lavar sua imagem esportiva, mas a F1 faria bem em lembrar a importância de seus fãs valorizarem sua história. Alguns não gostam imensamente de Drive to Survive, criando drama entre os pilotos e alguns realmente sentiriam falta de Spa, Silverstone ou Mônaco saindo do calendário.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

