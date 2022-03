Carregar reprodutor de áudio

A participação de Sebastian Vettel no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 neste fim de semana segue sendo um ponto de interrogação, com a Aston Martin anunciando que o tetracampeão ainda não entregou um teste negativo de Covid-19.

O alemão não conseguiu correr no Bahrein após testar positivo, forçando a Aston a trazer o piloto reserva Nico Hulkenberg. O chefe da equipe, Mike Krack, disse no domingo que o quadro de Vettel estava melhorando, mas deixou no ar sua participação na prova de Jeddah.

Nesta quinta-feira, a Aston forneceu uma atualização sobre Vettel, confirmando que o tetracampeão segue testando positivo, um impedimento para que ele possa sair do Bahrein e se juntar ao resto do paddock em Jeddah.

"Sebastian Vettel ainda não entregou o teste negativo de Covid-19 necessário para voar para a Arábia Saudita. Nico Hulkenberg estará em Jeddah para substituir Seb caso necessário. Vamos adiar nossa decisão final até sexta para dar a Seb todas as chances de correr".

Vettel foi o segundo piloto da F1 a testar positivo para Covid em menos de sete dias, após Daniel Ricciardo durante a pré-temporada do Bahrein, com o australiano retornando a tempo do GP.

Ainda no Bahrein, Hulk disse aos repórteres que viajaria a Jeddah junto com a equipe e ficaria a espera de uma decisão após sua primeira participação desde outubro de 2020. O alemão largou à frente do titular da Aston, Lance Stroll, mas foi o último entre os pilotos que terminaram a corrida no domingo.

Krack disse que a mudança tardia de pilotos no Bahrein "veio em um momento quando ninguém precisava disso", já que a Aston precisa entender o novo AMR22 após a mudança no regulamento técnico.

"Não tínhamos referências, e quando você muda o piloto de última hora, isso te deixa com apenas uma referência, o que é perigoso. É difícil para Nico cair assim, porque ele também não possui referências, já que não fez os testes. Ele ficou no escuro".

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

