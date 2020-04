No filme Heroes, uma produção da Motorsport Network, e que está disponível no Motorsport.tv, o brasileiro Felipe Massa relembra sobre os melhores e piores momentos de sua carreira, incluindo a experiência vivida na Fórmula 1 em 2008, a bordo do F2008, ilustrado abaixo.

Ferrari F2008 (659) 2008 side view Photo by: Giorgio Piola

Massa foi campeão mundial por 38 segundos, porque quando ele cruzou a linha de chegada para vencer o GP do Brasil, ele havia feito tudo necessário para garantir o título de 2008. Enquanto isso, Lewis Hamilton, o outro competidor daquele ano, estava em sexto, precisando de um quinto lugar para ser campeão.

“E o Glock não aguentou e não resistiu” – Galvão Bueno, narrador

Essa frase famosa sempre estará ligada à importância e emoção daquele momento, quando a equipe e a família de Massa, e o público brasileiro perceberam que o então quarto colocado Timo Glock estava com dificuldades para manter seu Toyota na pista. Enquanto eles tomavam todo o cuidado possível nas últimas curvas de uma Interlagos molhada, não apenas Vettel passou Glock, como Hamilton também. Com essa ultrapassagem, o britânico se tornava o campeão mundial de 2008.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Enquanto Massa não atingiu seu objetivo por muito pouco, o F2008 se mostrou suficiente para a Ferrari conquistar o Mundial de Construtores daquele ano.

Esta era a última geração de carros com múltiplas asas, antes da chegada de um conjunto de regras mais simples, e é considerado um dos mais complexos a competir na F1. Eles foram criados em um momento em que a F1 estava sob imensa pressão para restringir as operações e diminuir o fardo financeiro que o desenvolvimento irrestrito trazia.

Ferrari F2008 (659) 2008 exploded detail view Photo by: Giorgio Piola

2008 foi um ano de transição, com a quilometragem de testes restrita, além de outras limitações impostas ao uso do túnel de vento, preparando as equipes para as restrições mais severas que se seguiriam. O controle de unidade eletrônica padrão também foi introduzido em 2008, uma medida da FIA para impedir que sistemas proibidos fossem ocultados nos sistemas de gerenciamento.

O F2008 carregava os genes de seu antecessor, com muito do design aparecendo novamente, mas otimizados.

Veja na galeria abaixo os detalhes técnicos do F2008, com as ilustrações de Giorgio Piola:

Galeria Lista Ferrari F2008: asa dianteira e bico 1 / 7 Foto de: Giorgio Piola A asa de ligação foi totalmente absorvida pelo design do bico, em vez de simplesmente ser anexada a ele. Ferrari F2007: fluxo de ar nas calotas 2 / 7 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari alegava que as calotas ajudavam no arrefecimento dos freios, mas todos sabiam que isso era uma farsa, pois, embora ajudasse a focar o caminho do ar quente, o design tinha mais uma vantagem aerodinâmica, com a esteira criada pelo pneu dianteiro alterada pelo caminho do fluxo de ar . Ferrari F2008 3 / 7 Foto de: Sutton Motorsport Images O carro também apresentava um refinamento das calotas, introduzidas na dianteira em 2007. Felipe Massa, Ferrari 248 4 / 7 Foto de: Sutton Motorsport Images As calotas surgiram como um desenvolvimento do design mais simplificado usado na traseira do carro em 2006 Ferrari F2008: fluxo de ar no duto S 5 / 7 Foto de: Giorgio Piola O F2008 é realmente o avô do "Duto-S", que vemos no grid atualmente, com a Ferrari buscando capturar o fluxo no lado de baixo do bico e transmitindo para a parte de cima Ferrari F2008 bico com detalhe do Duto-S 6 / 7 Foto de: Giorgio Piola Essa visão do lado de baixo do bico mostra como o fluxo de ar é capturado pela grande abertura Ferrari F2008: detalhe do Duto-S 7 / 7 Foto de: Giorgio Piola Essa visão de cima mostra como os designers criaram duas aberturas no bico para introduzir o fluxo de ar em intervalos diferentes

GALERIA: 20 fatos sobre a carreira de Felipe Massa

Galeria Lista Massa conquistou seu primeiro ponto na F1 logo em sua segunda corrida no mundial, na Malásia em 2002. Um sexto posto. 1 / 20 Foto de: Sauber Petronas Em 2002, Massa foi ordenado a ceder posição para o parceiro Nick Heidfeld por duas vezes, no GP da Europa (onde não obedeceu) e no GP da Alemanha (quando acatou. Com clima ruim, ele saiu do time no fim do ano. 2 / 20 Foto de: Sauber Petronas Massa liderou uma corrida pela primeira vez no GP do Brasil de 2004, por duas voltas. 3 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation Conquistando um sexto lugar em sua despedida da Sauber na China em 2005 – naquela que foi a última corrida da Sauber após a entrada da BMW -, Felipe Massa ganhou de presente seu carro do chefe, Peter Sauber. 4 / 20 Foto de: XPB Images Ele conquistou 41 pódios na carreira. O primeiro foi no GP da Europa de 2006. 5 / 20 Foto de: XPB Images A 1ª vitória de Massa na F1 (Turquia/2006) foi possibilitada apenas devido a uma rodada de Vitantonio Liuzzi. Com um Safety Car, ele e Schumacher foram para o box ao mesmo tempo, com o alemão saindo em 3º, atrás de Alonso. A Ferrari não pôde inverter as posições. 6 / 20 Foto de: XPB Images De todas as 11 vitórias na F1, em nenhuma Felipe Massa saiu de uma posição pior que o segundo lugar no grid. 7 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2007, Massa dividiu o recorde de pole positions com Lewis Hamilton: seis para cada um. 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Massa ficou a um ponto do título de 2008, mas foi quem mais venceu provas na temporada: seis contra cinco do campeão, Lewis Hamilton. 9 / 20 Foto de: LAT Images Massa liderou o mundial por duas vezes na carreira, se tornando o único brasileiro a conseguir a façanha após Ayrton Senna. Foi após os GPs da França de 2008 e da Malásia de 2010. 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert O acidente mais sério de sua carreira foi no GP da Hungria de 2009, quando uma mola se desprendeu do carro de Rubens Barrichello e acertou sua cabeça. Massa só voltou a correr em 2010. 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images O polêmico GP da Alemanha de 2010 foi exatamente um ano depois do incidente na classificação para o GP da Hungria de 2009 (25 de julho). 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa não conseguiu chegar à frente do companheiro de Ferrari Fernando Alonso em uma corrida que ambos tivessem concluído entre os GPs da China de 2011 e da Índia de 2013 (52 provas). 13 / 20 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O brasileiro também ficou sem se classificar à frente do espanhol entre os GPs do Canadá de 2011 e Malásia 2013 (34 provas). 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa é o brasileiro que mais subiu ao pódio no GP do Brasil. Foram cinco vezes, duas como vencedor. 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sua última de 16 pole positions foi conquistada no GP da Áustria de 2014. Foi a única vez que um carro que não fosse Mercedes, Ferrari ou Red Bull largou em primeiro na era turbo-híbrida da F1. 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O último pódio de Massa (e também ultimo do Brasil na F1) foi no GP da Itália de 2015. 17 / 20 Foto de: Mercedes AMG Massa foi desclassificado em dois GPs: GP do Canadá 2007 (por sair do box com a luz vermelha acesa) e GP do Brasil 2015 (por seu pneu traseiro ultrapassar a temperatura limite durante a prova). 18 / 20 Foto de: XPB Images A última vez que Massa liderou uma corrida foi na Inglaterra, em 2015. Foi por 19 voltas. Ao todo ele liderou 936 voltas na carreira. 19 / 20 Foto de: XPB Images Mesmo com grande carreira na F1, Massa superou o companheiro de equipe ao final do ano apenas em 2005 (na Sauber, com Jacques Villeneuve), em 2008 (na Ferrari, com Kimi Raikkonen) e em 2017 (na Williams, com Lance Stroll). 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

