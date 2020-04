Quem é Fabiana Flosi, a esposa brasileira de Bernie Ecclestone

Nesta quinta-feira, foi confirmado que o ex-chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, que atualmente tem 89 anos, será pai pela quarta vez. O filho do dirigente será o primeiro fruto de sua relação com a brasileira Fabiana Flosi, com quem o britânico se casou em 2012.

Formada em Direito e especializada em Comércio Exterior, Fabiana tem 44 anos e conheceu o ex-mandatário da categoria quando trabalhava no GP do Brasil de 2009, que coroou os títulos de Brawn GP e Jenson Button.

Naquele ano, Fabiana era casada com um médico e Bernie tinha um matrimônio com a modelo Slavica Radic. Em 2010, o dirigente se separou da croata em um dos divórcios mais 'caros' da Inglaterra, tendo que desembolsar o equivalente a 1,7 bilhão de reais em valores da época.

Dois anos depois, a brasileira e o britânico se casaram em uma cerimônia secreta em Gstaad, na Suíça. Após o matrimônio com Ecclestone, Fabiana foi presença constante nos GPs da F1 até a saída do dirigente do comando do esporte, no começo de 2017.

A brasileira também fez parte da Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que busca auxiliar pilotos do sexo feminino em diversas categorias pelo mundo.

Em 2016, a mãe de Fabiana, Aparecida Schunck, foi sequestrada em São Paulo. Foram cobrados R$ 120 mi para liberá-la, mas o pagamento não foi feito e ela foi resgatada pela polícia. Na época, Bernie disse que "não pagaria um centavo" pela sogra.

Desde a saída de Ecclestone do comando da F1, que agora tem a norte-americana Liberty Media como dona, o casal tem uma residência fixada em propriedade rural na cidade de Amparo, no interior do estado de São Paulo.

