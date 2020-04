Sir Jack Brabham, que completaria 94 anos nesta quinta-feira, conquistou um lugar único na história da Fórmula 1: ele provavelmente continuará sendo o único piloto da história a vencer o campeonato em um carro com seu próprio nome.

Embora conhecido por seu estilo de condução agressivo e vigoroso, ele tinha uma profunda compreensão mecânica que tornava suas máquinas as mais robustas e confiáveis ​​de uma época em que os carros de corrida eram assustadoramente frágeis.

O interesse de Brabham em engenharia tornou-se vocacional quando serviu como "montador" na Força Aérea Real Australiana, mas depois de receber alta após o final da Segunda Guerra Mundial, ficou ainda mais interessado em carros de corrida.

Ganhou vários campeonatos regionais e continuou a demonstrar a sua grande e natural habilidade, mudando-se na sequência para o Reino Unido para seguir uma importante carreira no esporte a motor.

Lá ele permaneceu leal à marca Cooper, formando uma real amizade com o fundador Charles Cooper e seu filho John enquanto fazia campanha nos radicais carros da marca na Fórmula 2 e na Fórmula 1.

Em 1959, veio o primeiro título mundial da parceria Brabham e Cooper. No ano seguinte, a supremacia do piloto e do time equipado com motores Climax seguiu avassaladora e veio o bicampeonato do mundo.

Jack Brabham drives his Cooper T51-Climax to victory in the 1959 British Grand Prix at Aintree. Photo by: Motorsport Images

Depois, juntamente com o designer e engenheiro Ron Tauranac, Brabham fundou a Motor Racing Developments, uma empresa que começou a construir carros de fórmula juniores, mas com um plano de longo prazo para chegar na F1.

Armado com o Brabham BT3, o bicampeão marcou seis pontos no Campeonato Mundial de F1 de 1962, e no ano seguinte, ele expandiu a equipe para uma operação de dois carros e contratou o brilhante Dan Gurney como companheiro de equipe.

Entre eles, a dupla registrou um total de 30 pontos, o que elevou o time à terceira posição no Campeonato de Construtores - uma conquista notável para uma equipe em sua segunda temporada.

Photo by: Motorsport Images

O número de pontos foi o mesmo em 64, mas as vitórias de Gurney em Rouen e na Cidade do México proporcionaram a inovação e o incentivo que a equipe cada vez mais impressionante precisava.

Em 65, o combo Jim Clark / Lotus 33 era praticamente imbatível, mas para 66, a equipe de Brabham estava pronta para os novos regulamentos de 3 litros, graças em grande parte à visão de Jackie.

Considerando que as equipes rivais lutariam pela confiabilidade no primeiro ano das novas regras, Brabham havia encomendado a empresa australiana Repco a projetar um mecanismo que não fosse muito ambicioso, mas muito confiável.

A previsão de Brabham foi precisa: a Ferrari lutou durante toda a temporada, a Lotus simplesmente não tinha um motor adequado e, por isso, Jack conquistou um terceiro campeonato mundial dominante.

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

No ano seguinte, antecipando a força do motor Cosworth, financiado pela Ford, nos Lotus 49, Jack tornou-se mais ambicioso com seu próprio carro e estava constantemente tentando novas peças de desenvolvimento, que ocasionalmente o decepcionavam.

Já seu companheiro Denny Hulme, por outro lado, ficou com mecânicos mais comprovados e a confiabilidade superior resultante permitiu que ele conquistasse o título de 1967 entre os pilotos, sendo a equipe campeã entre os times.

Photo by: Motorsport Images

Hulme então partiu para se juntar à equipe homônima de Bruce McLaren em 1968 e, enquanto Brabham foi capaz de substituí-lo por outro piloto com potencial de campeonato, Jochen Rindt, os dois estavam perdendo tempo com a confiabilidade da Repco.

Em uma temporada que reivindicou a vida de Jimmy Clark, Mike Spence e Jo Schlesser, para a perspectiva de Brabham, de 42 anos, parecia que havia um risco demasiado e nenhuma recompensa para se caçar o título.

Photo by: David Phipps

Mas dois anos depois, ainda deu tempo para Brabham, então com 44 anos, vencer no início da temporada na África do Sul.Em outros lugares, foi a falta de confiabilidade que o decepcionou; caso contrário, ele poderia ter sido candidato ao título.

No fim, pressões familiares e mortes de colegas fizeram Jack Brabham se aposentar no final da temporada de 1970 com 14 vitórias, 13 pole positions e três campeonatos em seu nome. A lenda morreu em 2014, mas seu legado fica para sempre, assim como o de sua equipe.

