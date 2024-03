A Ferrari aplicou uma rara derrota à Red Bull no GP da Austrália de Fórmula 1 e, embora isso se devesse muito a fatores externos, coincidiu com uma nova inovação no design.

A equipe introduziu uma solução nova, mas simples, em Melbourne, já que um ‘winglet’ estava montado em ambos os lados da borda curva do escapamento e no pilar traseiro da asa no SF-24.

É interessante que nunca tenhamos visto ninguém colocar winglets lá antes, visto que é claramente permitido dentro daquela região, especialmente porque os designers da F1 têm uma tendência para colocar superfícies aerodinâmicas sempre que possível, com dispositivos como a asa T, uma prova disso.

Apesar de esta ser a primeira vez que vimos um winglet aqui, agora provavelmente será algo que veremos outras equipes adicionarem ao seu arsenal ao longo da temporada, que deverão ajudar a redirecionar parte do calor rejeitado, da saída da tampa do motor e melhorar o fluxo da asa.

Notavelmente, a Ferrari também mudou para apenas uma configuração de asa de elemento único para a classificação e a corrida tendo preparado inicialmente o SF-24 com seu arranjo de estilo biplano.

A equipe sentiu claramente que esta configuração de menor downforce se adequava melhor às demandas do circuito de Albert Park, tendo testado sua outra solução nos treinos livres de sexta-feira. A asa traseira permaneceu na mesma configuração que tinha durante as duas primeiras corridas, com a nova configuração de menor downforce levada para a Arábia Saudita ainda sem uso e em segredo.

A Aston Martin introduziu uma nova configuração de asa dianteira na Austrália, com a distribuição de torção dos dois flaps superiores alterada para melhorar o desempenho da asa e, portanto, do carro como um todo.

Como consequência da mudança no perfil da asa, a equipe também removeu um dos suportes metálicos no centro da parte inferior dessas duas abas.

A Sauber também introduziu uma nova asa dianteira na Austrália, embora esta tenha sido uma revisão mais extensa, já que eles fizeram a mudança para o flap semi-destacado e a junção da placa final que vimos a Mercedes utilizar desde o início desta fase regulatória.

O objetivo deste projeto, e na verdade a solução precursora da Sauber, é aumentar a quantidade de ‘outwash’ que a área externa da asa gera, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade desejada para gerar a força descendente exigida da asa dianteira.

Isso significa que a Sauber criou uma seção de aba destacada para os dois elementos superiores, com a placa final conectando as longarinas, e também os está inclinando para fora em conjunto com uma remodelagem da placa final. Há também uma mudança no formato das abas ao longo de sua extensão.

Como vimos em outras equipes que optaram por esta solução, a Sauber também pendurou dois winglets na placa final acima dos flaps semi-destacados, o que não apenas introduzirá sua própria vorticidade, mas também funcionará em conjunto com aqueles criados por outros.

Infelizmente para Zhou Guanyu, os danos na asa dianteira durante a classificação significaram que ele teve que começar a corrida no pitlane, já que a equipe não tinha peças reservas desta nova configuração à sua disposição.

A Red Bull não teve nenhum componente novo no GP da Austrália, mas isso não significa que o trabalho não continue em ritmo acelerado.

Nos estágios iniciais do TL1, a equipe equipou o carro de Max Verstappen com algumas câmeras adicionais e colocou marcadores no defletor da roda dianteira superior para estudar o quanto ele flexiona.

Três pods de câmera foram adicionados ao RB20 para que a equipe pudesse capturar as imagens desejadas, com um pod em cada sidepod e outro na ponte do nariz que abrigava duas câmeras olhando de lado (setas vermelhas).

Adesivos de alvo circulares foram adicionados à parte inferior do defletor para fornecer pontos de referência claros quando a filmagem for revisada. Alvos adicionais foram adicionados ao defletor na seção superior por meio de extensões que a equipe adicionou à superfície para melhorar a linha de visão das câmeras (setas azuis).

Três corridas na temporada e vimos tantas configurações de asa traseira aparecerem no VCARB 01 da RB. E, como a única equipe a adotar essa abordagem, está claro que está procurando estabelecer um repertório amplo no início da temporada para adequar o carro às demandas específicas de cada circuito.

O DNA geral do conjunto da asa permanece o mesmo, independentemente do nível de força descendente necessário, com um plano principal em forma de colher e uma seção de ponta semi-destacada. Mas há mudanças sutis em cada especificação, a fim de atingir o nível desejado de força descendente e arrasto, seja em termos do plano principal ou da corda dos flaps superiores, do formato do plano principal ou da geometria da borda de fuga do flap superior e da seção da ponta.

A asa usada na Austrália foi mais uma vez combinada com uma asa de viga de elemento único para ajudar a desenergizar a montagem, com a equipe empregando uma solução tradicional de dois elementos no Bahrein.

O design geral dos elementos da asa traseira foi mais inclinado na direção da asa usada no Bahrein, com o plano principal mais achatado em forma de colher descartado, juntamente com o entalhe em forma de V na linha central do flap superior que foi visto na Arábia Saudita.

