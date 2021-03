A sequência de sucesso que a Mercedes teve durante os anos presentes no grid na Fórmula 1 foi construída sobre as bases de pequenos ganhos em todas as áreas dos monopostos.

A equipe alemã sabe que não há solução mágica para vencer na F1: trata-se de aperfeiçoar todos os aspectos da combinação carro/motor a fim de oferecer os menores benefícios.

Deste modo, se for somado todos os pequenos ganhos, será culminado em um avanço decente no desempenho.

A Mercedes se mostrou disposta a olhar até os menores detalhes e parece que cavou fundo novamente, a julgar por uma prévia que a equipe ofereceu do W12 em um vídeo de Valtteri Bottas obtendo um assento adequado.

Uma inspeção mais detalhada do novo modelo mostrou que a equipe de Toto Wolff poderia estar pronta para adotar algumas modificações interessantes nos suportes dos retrovisores laterais em uma tentativa de ajudar ainda mais o fluxo de ar sobre o carro.

Mercedes W12 wing mirror mounts Photo by: Mercedes AMG

Os espelhos vistos no vídeo mostram uma parte traseira mais longa do que normalmente é, além de uma borda superior escalonada ou serrilhada (destacada em amarelo). Isso sugere que a escuderia está mais uma vez procurando uma maneira de usar essa superfície para melhorar o desempenho aerodinâmico.

A montagem do espelho também é inclinada para influenciar ainda mais o fluxo de ar que passa pela cabine. Vale lembrar também que não há halo presente no mock-up e os espelhos e suas carcaças passaram a ser uma extensão da estrutura do ponto de vista aerodinâmico, com a equipe utilizando todas essas estruturas como forma de melhorar o desempenho geral do carro.

A Mercedes usou um para-brisa serrilhado na frente da cabine durante anos, mas não foi a única área onde o time utilizou esse conceito.

Seguem cinco exemplos de quando a equipe alemã usou superfícies serrilhadas em busca de desempenho extra...

Mercedes-Benz F1 W08 windscreen detail Photo by: Sutton Images

A Mercedes tem um para-brisa serrilhado há vários anos. Os ‘dentes’ são usados para reduzir o impacto no capacete dos pilotos.

Mercedes AMG F1 W06 front wing Russian GP Photo by: Giorgio Piola

A equipe adicionou uma faixa serrilhada à borda posterior da asa dianteira do W06 em uma tentativa de melhorar o desempenho do primeiro e segundo flaps.

Mercedes AMG F1 W07 rear wing separated wing flap Photo by: Giorgio Piola

O W07 foi tratado com uma solução semelhante, com uma borda serrilhada localizada na borda de fuga do plano principal e pronta para melhorar o desempenho da asa e do DRS (Sistema de Redução de Arrasto).

Mercedes AMG F1 W10 DRS Photo by: Giorgio Piola

O W10 e o W11 foram equipados com um DRS com borda de fuga serrilhada como as utilizadas em algumas nacelas de motores a jato. Em vez de ter uma borda reta, as serrilhas fornecem um efeito aerodinâmico diferente que melhora o desempenho da asa traseira.

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Como parte de um pacote de atualização significativo introduzido no GP da Alemanha em 2019, a Mercedes acrescentou um serrilhado ao recorte do canto traseiro. Isso ajuda com o vórtice normalmente criado na ponta da asa, reduzindo o arrasto e aumentando o downforce.

