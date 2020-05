Neste sábado, Rubens Barrichello completa 48 anos de idade. Sua data de nascimento é conhecida, mas o que poucos sabem é que o piloto com mais GPs na história da Fórmula 1 (322 largadas) faz aniversário no mesmo dia de seu pai, que também se chama Rubens. Além disso, a irmã de Rubinho, Renata, faz aniversário junto com a mãe, Idely, no dia 4 de janeiro.

Com exclusividade ao Motorsport.com, o piloto da equipe Full Time na Stock Car falou sobre o elo que une os Barrichello: "O mais interessante é que todos os aniversários eram com o meu pai e na pista".

"Eu passei por muitas equipes e as culturas eram muito diferentes. Você passava de pasta [na Ferrari] para sushi com os caras da Honda, então, de certa forma, as melhores festas foram sempre na pista", disse Rubinho.

Galeria Lista A família Barrichello 1 / 3 Foto de: Arquivo pessoal Bolo de aniversário dos Rubens 2 / 3 Foto de: Arquivo pessoal A família Barrichello 3 / 3 Foto de: Arquivo pessoal

O pai do piloto falou mais sobre a coincidência: "O Rubinho nasceu no dia 23 de maio, exatamente como eu, e o que aconteceu foi muito engraçado. A Idely estava esperando o Rubinho e eu sentia todos os problemas de uma mulher grávida".

"Pode parecer mentira, mas a Renata pode confirmar. Eu ficava muito nervoso, tive uma desidratação, fui parar no hospital e tive que ser internado exatamente na ala da maternidade, porque a Idely estava para ter o filho", seguiu Rubens.

"Meus ex-cunhados colocavam sapatinhos na porta, como se eu fosse ter o bebê. Me recuperei e o Rubinho nasceu, mas continuou tudo, até o meu peitinho rachou por causa da amamentação (da mãe). É uma afinidade monstruosa que eu tenho com o Rubinho e isso é uma parte da nossa história e que a gente nunca esperava que fosse dessa forma. E foi muito legal".

Rubens também revelou que a coincidência dos nomes já foi utilizada pela família para 'burlar' as regras de uma corrida. "Na época que ele foi para a Itália, ele não podia correr porque não tinha 17 anos. Mas a carteira de motorista não tinha foto e ele acabou correndo com a minha carteira porque era o mesmo nome e a mesma data de nascimento. Não viram que eu era de 1950 e ele de 1972", riu-se 'Rubão'.

O pai do piloto ainda fez mais duas revelações. "Quase que o Felipe, que é o filho da Renata, nasceu na mesma data. Mas foi logo depois, em 27 de maio", contou, antes de explicar que o Rubens 'original' é o avô de Rubinho.

"Rubens Barrichello Júnior sou eu, e ele [Rubinho] é Rubens Gonçalves Barrichello, então, quando qualquer coisa acontece, pensam que Rubens Barrichello Júnior é ele, mas sou eu. É uma outra confusão muito legal".

A mãe de Rubinho deu mais detalhes do processo que levou à coincidência nos aniversários de pai e filho: "A data de nascimento do Rubinho estava prevista para 11 de maio, então eu estava na expectativa, indo e voltando do médico. Até o Rubens, meu marido, ficou péssimo, indo parar no hospital com desidratação. Eu o internei por volta do dia 15, e eu firme. No dia 22, à noite, estourou a bolsa, e ele nasceu dia 23".

"Nunca pensamos que ele nasceria dia 23. E a Renata também... era para nascer até 6 de janeiro. No 4 de janeiro, eu já tinha feito bolo, e aí estourou a bolsa. Fomos ao hospital cantar o parabéns, que era para o nascimento da Renata".

A irmã de Rubinho se diverte com a particularidade da família. “Em casa, meu pai sempre brincou, dizendo que fez faculdade economia, por isso nós só tínhamos duas festas por ano", relatou.

"Quando era pequena, eu não gostava muito, porque queria comemorar e minha mãe não, então até instituí um outro aniversário. Sempre brinquei que o meu aniversário é em 25 de março, para poder ter um outro dia para ser comemorado".

Renata também comentou o fato de seu filho quase ter nascido no mesmo dia que Rubão e Rubinho. “A data prevista para o nascimento do meu filho, Felipe, era 23 de maio. Aí fiquei deitada praticamente o dia inteiro, que era pra não cair mais um no mesmo dia, então ele nasceu no dia 27. Logo é aniversário dele. Mas é uma situação gostosa, porque a gente sempre conseguiu comemorar junto", completou.

Relembre os carros e a carreira de Rubens Barrichello no automobilismo:

Galeria Lista 1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 30 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 30 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 30 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 30 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 30 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 30 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 30 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 30 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 30 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 30 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 30 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 30 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 30 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 30 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 30 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 30 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 30 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 30 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 30 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 30 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 30 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 30 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 30 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 30 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 30 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 30 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 30 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 30 Foto de: Duda Bairros 2020 (Stock Car): Layout do Toyota Corolla que Barrichello usará em 2020 30 / 30 Foto de: Brazilian Stock Car

ENTREVISTA: Rubinho conta histórias e polêmicas da F1 em live; assista

PODCAST Motorsport.com entrevista Emerson Fittipaldi; confira o bate-papo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: