VÍDEO: Assista ao lançamento do carro da Alpine para a F1 2021

Após a Mercedes divulgar o design de seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1 nesta terça-feira, agora é a vez de conhecermos o layout da máquina da Alpine para o próximo campeonato da elite do esporte a motor mundial.

O A521 é o primeiro modelo da escuderia francesa na F1 após a mudança de nome para Alpine, braço esportivo do Grupo Renault que agora 'assume a nomenclatura' do time oficial de fábrica da montadora na categoria máxima do automobilismo.

O evento de lançamento do carro que será pilotado pelo Fernando Alonso e pelo francês Esteban Ocon começa ao meio-dia. O espanhol estará ausente, mas você confere todas as atividades ao vivo no vídeo abaixo:

