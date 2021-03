Fernando Alonso segue se recuperando do acidente sofrido em 11 de fevereiro na Suíça. Por ter passado por uma cirurgia para corrigir a fratura na mandíbula, o bicampeão da Fórmula 1 não estará presente no lançamento do A521, carro da Alpine para 2021, que acontece nesta terça (02). Mas o espanhol mandou um vídeo falando sobre sua recuperação.

Alonso saiu andando do hospital e retomou o treinamento dias depois, como visto em suas redes sociais. Mas, além da reabilitação, as restrições de entrada e saída do Reino Unido fizeram com que o piloto optasse por não ir à Enstone, casa da equipe francesa.

Por isso, Alonso publicou um vídeo em suas redes sociais na última segunda (01) explicando os motivos para não estar presente no lançamento, mas deixando claro que mal pode esperar para entrar dentro de seu novo carro na F1.

"Olá a todos", disse o piloto. "Como vocês já sabem, infelizmente não poderei estar presente na apresentação da equipe nesta terça-feira no Reino Unido. As restrições de viagem entre a Suíça e a Grã-Bretanha tornaram as viagens muito complicadas".

"Mas, de qualquer forma, estarei presente. Não faz diferença se não estiver fisicamente presente. Mal posso esperar para mostrar o carro, as nossas novas cores e colocar o novo macacão. Estou muito animado e eu vejo vocês em breve".

2021 marca o retorno de Alonso à F1 depois de duas temporadas fora. Mas o espanhol não ficou parado neste período. Ele disputou as 500 Milhas de Indianápolis, venceu as 24 Horas de Le Mans e o título do Campeonato Mundial de Endurance, além de marcar presença no Dakar.

Essa será a sua 18ª temporada na F1 e o objetivo de Alonso é ajudar a formar uma equipe que possa voltar a lutar por vitórias quando entrar em vigor o novo regulamento técnico de 2022. Em preparação, o espanhol já realizou um extenso programa de treinamentos com os carros de 2018 e 2020.

