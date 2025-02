O Podcast Motorsport.com desta semana é especial. Além de ser ao vivo, o programa também faz o 'react' do lançamento dos carros da Fórmula 1 2025, repercutindo o evento 'F1 75'. Os repórteres Erick Gabriel, Carlos Costa e Isa Fernandes trazem as novidades, além de ranquear as pinturas apresentadas em Londres. Clique no player acima!

