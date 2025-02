Apesar de George Russell ter dito que superou a 'briga verbal' com Max Verstappen depois da situação ter esquentado no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, o piloto da Mercedes afirmou que não voltará a ser próximo do holandês.

Ao ser perguntado pela BBC britânica se voltou a conversar com Verstappen depois da 'treta' com o holandês, Russell disse que "não nos falamos e nem tenho intenção de voltar a falar [com Verstappen], para ser honesto".

No entanto, o britânico afirmou que "não é nem algo que eu estou pensando sobre ou, como foi dito antes, você tem que focar no próprio trabalho".

"E algumas coisas estavam fora de sintonia no final do ano passado, isso já se foi. Mas você sabe, nós não voltaremos a ser melhores amigos, isso com certeza".

Já para o portal RacingNews365, ele continua: "Não falei com ele, não tenho nenhuma preocupação com ele e sua pilotagem".

"Isso aconteceu no ano passado, quero me concentrar em mim mesmo".

"Senti que as coisas saíram dos trilhos no ano passado e deixei bem claro que não vou aceitar isso".

No entanto, Russell quer focar em 2025: "Mas agora estamos em 2025 e estou concentrado no trabalho, e o trabalho é vencer. Não vou mudar minha abordagem em relação a ele ou a qualquer outro piloto".

"O objetivo é o mesmo. Acho que veremos quando chegarmos a Melbourne", conclui.

