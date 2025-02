O primeiro evento de revelação de pinturas da Fórmula 1 no 75º aniversário do campeonato na O2 Arena de Londres.

Esse foi o primeiro evento de lançamento coletivo da F1 em sua história, com todas as equipes presentes para revelar os designs com os quais correrão em 2025 - embora em máquinas mais antigas na arena.

As equipes revelarão sua nova pintura na ordem inversa do campeonato de 2024, começando pela Sauber e terminando com a revelação da nova pintura da McLaren; a equipe de Woking já havia apresentado seu novo MCL39 em Silverstone com uma pintura de camuflagem laranja e preta.

A noite também incluirá uma série de apresentações musicais do cantor country americano Kane Brown, do rapper mgk (anteriormente conhecido como Machine Gun Kelly) e do Take That.

Foto de: Getty Images

O evento de lançamento precede o teste de pré-temporada do Bahrein, na próxima semana, no qual todos os 10 novos designs de carros irão para a pista para suas primeiras corridas propriamente ditas, além dos habituais eventos promocionais e de shakedown.

Confira as imagens das pinturas dos carros e dos macacões!

Sauber

Kick Sauber C45 Foto de: Liberty Media

Foto de: Redes Sociais/Stake F1 Team Kick Sauber

Williams

Williams FW47 Foto de: Williams

Foto de: Getty Images

Racing Bulls

Racing Bulls VCARB 02 Foto de: Liberty Media

Isack Hadjar, RB F1 Team, Yuki Tsunoda, RB F1 Team, Racing Bulls VCARB 02 Foto de: Red Bull Content Pool

Haas

Haas VF-25 Foto de: Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Haas VF-25, Esteban, Haas F1 Team Foto de: Getty Images

Alpine

Alpine A525 Foto de: Alpine

Aston Martin

Aston Martin Racing AMR25 Foto de: Aston Martin

Mercedes

Mercedes F1 W16 Foto de: Getty Images

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Getty Images

Red Bull

Red Bull Racing RB21, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Getty Images

Ferrari

Ferrari SF-25 Foto de: Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Getty Images

McLaren

McLaren MCL39 Foto de: McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Getty Images

