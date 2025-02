Max Verstappen, piloto holandês da Red Bull, afirmou que não quer continuar a falar sobre a briga com George Russell, da Mercedes e que não quer continuar a 'treta', com intenção de apenas aproveitar o tempo de 'férias' da Fórmula 1.

A 'briga verbal' entre Russell e Verstappen, no final de 2024 parecia ter cessado, mas, na coletiva de imprensa antes do F1 75, evento de lançamento unificado de 2025, o assunto voltou a tona nas falas do britânico e, depois, do holandês.

O tetracampeão da F1 afirmou que não quer continuar com a briga em fevereiro, enquanto aproveita o período de 'férias' e que não irá comentar mais sobre o tema.

No atendimento à imprensa, Verstappen disse: "Não tenho intenção de continuar com qualquer tipo de treta em fevereiro. Ainda estou aproveitando meu tempo longe da F1..."

"Sinceramente, não tenho nada a dizer sobre esse assunto", conclui.

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!