Carregar reprodutor de áudio

Nesta quarta-feira, a equipe mais vencedora da era híbrida da Fórmula 1 lança seu carro para a temporada 2023. O Mercedes W14 terá a repetição da dupla de pilotos do último ano, com os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, novamente sob o comando do austríaco Toto Wolff.

Em 2023, as Flechas de Prata buscam retornar ao topo da categoria máxima do automobilismo mundial após perder, em 2022, o campeonato de construtores da elite global do esporte a motor pela primeira vez desde 2014. No vídeo acima, você acompanha o evento de revelação do W14.

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: