A Renault está aposentando o seu programa de motores da Fórmula 1, depois de 47 anos como fornecedora de unidades de potência na categoria, divididos entre períodos apenas como fabricante e também como equipe proprietária.

A marca francesa anunciou, nesta segunda-feira (30), que não irá mais fabricar motores para a F1, anteriormente construídos em sua fábrica em Viry-Chatillon, na França. A mudança acontecerá após 2025 e após isso, a Alpine, divisão esportiva da marca francesa, se tornará equipe-cliente.

Trajetória como equipe na F1

A Renault estreou na categoria, como equipe e como fabricante de motores, no GP da Grã-Bretanha de 1977, com o carro RS01 dirigido por Jean-Pierre Jabouille, que abandonou a corrida por problemas no motor turbo.

Desde então, a montadora francesa teve representantes no grid em diferentes épocas: de 1977 até 1985, com destaque para 1983, quando foi vice-campeã de construtores com a dupla Alain Prost, que foi vice-campeão, e Eddie Cheever; de 2002 até 2011, quando foi bicampeão de construtores e de pilotos com Fernando Alonso em 2005 e 2006; e de 2016 até 2020, quando trocou para o nome da marca esportiva, Alpine.

Como equipe, a Renault teve:

24 temporadas

2 campeonatos de pilotos (2005, 2006)

2 campeonatos de construtores (2005, 2006)

31 pilotos

400 GPs

103 pódios

35 vitórias

51 pole positions

33 voltas mais rápidas

Trajetória como fabricante na F1

Já como fabricante de motores, são 43 anos fornecendo motores para diferentes escuderias de Fórmula 1. Entre elas, destaques para, além da equipe da Renault e Alpine, Lotus, Williams, Benetton e Red Bull.

A montadora francesa teve apenas dois períodos de pausa, até o momento, na F1, marcando três "eras" da marca: 1977 até 1986; 1989 até 1997, com os carros vencedores da Williams e da Benneton, com pilotos campeões com a marca como Nigel Mansell, Alain Prost, Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve, e outros consagrados como Ayrton Senna; e 2001 até 2024, com as vitórias de Alonso e, alguns anos depois, o tetracampeonato de Sebastian Vettel pela Red Bull.

Como fabricante, a Renault tem:

43 temporadas (1977-1986; 1989-1997 e 2001-2024, até o momento)

38 motores

12 campeonatos de construtores, como fornecedora (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013)

11 campeonatos de pilotos (1992 Mansell, 1993 Prost, 1995 Schumacher, 1996 Hill, 1997 Villeneuve, 2005 Alonso, 2006 Alonso, 2010 Vettel, 2011 Vettel, 2012 Vettel, 2013 Vettel)

85 pilotos

11 construtores

741 GPs

169 vitórias

213 pole positions

176 voltas mais rápidas

463 pódios

Vejam quais foram as unidades de potência, equipes-clientes e anos de uso dos motores

Motor Tipo Anos Equipes EF1 V6 Turbo 1977 - 1983 Renault, Lotus (1983) EF4 V6 Turbo 1984 Renault, Ligier EF4B V6 Turbo 1984-1986 Renault, Lotus, Ligier, Tyrrell EF15 V6 Turbo 1985-1986 Renault, Lotus, Ligier, Tyrrell EF15B V6 Turbo 1986 Lotus RS1 V10 1989 Williams RS2 V10 1990 Williams RS3 V10 1991 Williams RS3C V10 1992 Williams RS4 V10 1992 Williams, Ligier RS5 V10 1993 Williams, Ligier RS6 V10 1994 Williams, Ligier RS7 V10 1995 Benetton, Williams RS8 V10 1996 Benetton, Williams RS9 V10 1997 Benetton, Williams RS9B V10 1997 Benetton, Williams RS21 V10 2001 Benetton RS22 V10 2002 Renault RS23 V10 2003 Renault RS24 V10 2004 Renault RS25 V10 2005 Renault RS26 V8 2006 Renault RS27 V8 2007-2009 Renault, Red Bull RS27-2010 V8 2010 Renault, Red Bull RS27-2011 V8 2011 Renault, Red Bull, Lotus RS27-2012 V8 2012 Red Bull, Lotus, Williams, Caterham RS27-2013 V8 2013 Red Bull, Lotus, Williams, Caterham Energia 2014 V6 Híbrido 2014 Red Bull, Torro Rosso, Lotus, Caterham Energia 2015 V6 Híbrido 2015 Red Bull, Torro Rosso RE16 V6 Híbrido 2016 Renault RE17 V6 Híbrido 2017 Renault, Toro Rosso RE18 V6 Híbrido 2018 Renault, McLaren E Tech 19 V6 Híbrido 2019 Renault, McLaren E Tech 20 V6 Híbrido 2020 Renault, McLaren E Tech 21 V6 Híbrido 2021 Alpine RE22 V6 Híbrido 2022 Alpine RE23 V6 Híbrido 2023 Alpine RE24 V6 Híbrido 2024 Alpine

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!