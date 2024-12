Valtteri Bottas teve um fim de semana bem longe do que estava esperando para sua última corrida em Abu Dhabi pela Sauber na Fórmula 1. O piloto não verbalizou muitas vezes suas frustrações com a falta de pontos ao longo da temporada, no entanto, agora, abriu o coração.

O piloto abandonou a última corrida da temporada, se despedindo de maneira amarga da equipe. O finlandês não tem seu futuro decidido, mas sabe que não estará no grid em 2025.

"Sinto que ainda não terminei esse esporte. Ainda tenho algo a dar, então vou insistir até o final", declarou Bottas em entrevista ao site finlandês Ilta-Sanomat.

O piloto ainda se mostrou muito frustrado com o fato de não ter conseguido renovar com a equipe por mais duas temporadas. Bottas será substituído por Gabriel Bortoleto a partir de 2025.

"Na verdade. Se eu pudesse voltar três anos, teria mudado para outro lugar. Infelizmente, esse é o caso. Este foi um grande erro, mas é difícil prever essas coisas com antecedência".

"Aquele primeiro ano com [Fred] Vasseur foi bom. O espírito de equipe foi bom e os resultados foram bastante bons. As duas últimas temporadas depois disso foram como uma descida o tempo todo. É claro que esse tipo de coisa também afeta a minha imagem como piloto. Se você não consegue mostrar resultados, o nome fica meio esquecido".

Valtteri ainda lamenta a saída de Vasseur da chefia do time e diz que isso fez com que a Sauber sofresse uma verdadeira derrocada no quesito de planejamento, não conseguindo traçar nenhum tipo de plano pare disputar em pista.

"Esta temporada foi, sem dúvida, bastante difícil. Quando traçamos as metas para 2022 com Vasseur e como alcançá-las, tínhamos um plano claro. Mas depois que ele saiu, todos os objetivos e planos foram para o lixo. Desde então, tem sido significativamente mais desafiador".

