Todo piloto que aspira em chegar à Fórmula 1 sonha em ser campeão. Mas mesmo os maiores campeões da história da categoria tiveram dificuldades para obter a distinção máxima de uma única etapa, o chamado 'Grand Chelem'.

No último final de semana, Max Verstappen conquistou o primeiro de sua carreira, entregando mais uma performance dominante no Red Bull Ring, agora para vencer o GP da Áustria, se juntando a uma lista que conta com alguns dos maiores da história da F1.

Mas o que é o Grand Chelem na F1?

Um piloto conquista um 'Grand Chelem' na F1 quando larga na pole position, vence a corrida após liderar todas as voltas da prova e ainda por cima faz a volta mais rápida.

Isso é algo que está ao alcance de poucos, já que muitas ocasiões são influenciadas pelas circunstâncias da prova (acidentes, retardatários, mudanças de estratégia), tornando algo complicado de se obter.

Quem já conquistou um Grand Chelem na F1?

Dos 110 pilotos que já venceram pelo menos um GP de F1, apenas 25 deles, menos de um quarto do total, obtiveram tal distinção. Na galeria abaixo, repassamos quais são e quantos cada um conquistou, em uma lista que conta com nomes como Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando Alonso, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e mais.

Max Verstappen: 1 Grand Chelem 1 / 25 Foto de: Erik Junius Áustria 2021 Fernando Alonso: 1 Grand Chelem 2 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Singapura 2010 Damon Hill: 1 Grand Chelem 3 / 25 Foto de: LAT Images Hungria 1995 Gerhard Berger: 1 Grand Chelem 4 / 25 Foto de: LAT Images Austrália 1987 Gilles Villeneuve: 1 Grand Chelem 5 / 25 Foto de: LAT Images Oeste dos Estados Unidos 1979 Niki Lauda: 1 Grand Chelem 6 / 25 Foto de: Jean-Philippe Legrand Bélgica 1976 Clay Regazzoni: 1 Grand Chelem 7 / 25 Foto de: LAT Images Oeste dos Estados Unidos 1976 Jacky Ickx: 1 Grand Chelem 8 / 25 Foto de: LAT Images Alemanha 1972 Jacques Laffite: 1 Grand Chelem 9 / 25 Foto de: LAT Images Brasil 1979 Stirling Moss: 1 Grand Chelem 10 / 25 Foto de: LAT Images Portugal 1959 Mike Hawthorn: 1 Grand Chelem 11 / 25 Foto de: LAT Images França 1958 Jo Siffert: 1 Grand Chelem 12 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Áustria 1971 Nico Rosberg: 2 Grand Chelem 13 / 25 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Rússia 2016, Europa 2016 Mika Hakkinen: 2 Grand Chelem 14 / 25 Foto de: LAT Images Brasil 1998, Mônaco 1998 Jack Brabham: 2 Grand Chelem 15 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Bélgica 1960, Grã-Bretanha 1966 Juan Manuel Fangio: 2 Grand Chelem 16 / 25 Foto de: Daimler AG Mônaco 1950, Alemanha 1956 Nelson Piquet: 3 Grand Chelem 17 / 25 Foto de: LAT Images Oeste dos Estados Unidos 1980, Argentina 1981, Canadá 1984 Sebastian Vettel: 4 Grand Chelem 18 / 25 Foto de: XPB Images Índia 2011, Japão 2012, Singapura 2013, Coreia do Sul 2013 Nigel Mansell: 4 Grand Chelem 19 / 25 Foto de: LAT Images Grã-Bretanha 1991, África do Sul 1992, Espanha 1992, Grã-Bretanha 1992 Ayrton Senna: 4 Grand Chelem 20 / 25 Foto de: Sutton Motorsport Images Portugal 1985, Espanha 1989, Mônaco 1990, Itália 1990 Jackie Stewart: 4 Grand Chelem 21 / 25 Foto de: LAT Images França 1969, Mônaco 1971, França 1971, Estados Unidos 1971 Michael Schumacher: 5 Grand Chelem 22 / 25 Foto de: LAT Images Mônaco 1994, Canadá 1994, Espanha 2002, Austrália 2004, Hungria 2004 Alberto Ascari: 5 Grand Chelem 23 / 25 Foto de: Ferrari Media Center França 1952, Alemanha 1952, Holanda 1952, Argentina 1953, Grã-Bretanha 1953 Lewis Hamilton: 6 Grand Chelem 24 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Malásia 2014, Itália 2015, China 2017, Canadá 2017, Grã-Bretanha 2017, Abu Dhabi 2019 Jim Clark: 8 Grand Chelem 25 / 25 Foto de: LAT Images Grã-Bretanha 1962, Holanda 1963, França 1963, México 1963, Grã-Bretanha 1964, África do Sul 1965, França 1965, Alemanha 1965

