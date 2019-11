Após as críticas de Lewis Hamilton e outros pilotos sobre as ondulações no asfalto do Circuito das Américas, onde é disputado o GP dos Estados Unidos, outros competidores, como Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, saíram em defesa das características da pista.

Na última sexta-feira, Hamilton disse que teve “fortes dores de cabeça” após as sessões de treinos no circuito, enquanto Sergio Pérez chegou a dizer que o asfalto era “inaceitável” e Max Verstappen afirmou que era algo que a organização precisa corrigir para o próximo ano.

No entanto, Ricciardo foi na contramão da opinião dos colegas e afirmou: “Na verdade eu prefiro um circuito assim a algo perfeito que pareça como nos vídeo games. Algumas curvas são desconfortáveis, mas acrescentam um pouco de personalidade ao circuito. Com certeza é desafiador, mas é bom por ser um desafio. Não é como nenhuma outra pista”.

Pérez e Verstappen disseram que as ondulações podem ser “dolorosas”, pois os pilotos acabam se movimentando muito dentro do cockpit. Mas o companheiro de Ricciardo na Renault, Nico Hulkenberg, discordou desse ponto de vista.

“Não é doloroso. É dinâmico. Você se move bastante no assento”, afirmou o alemão. “Eu meio que gosto disso, porque traz mais sabor e personalidade ao circuito. Nós temos um punhado de circuitos suaves e alguns ondulados”.

Romain Grosjean, quem teve um incidente no TL2 depois de perder a traseira em uma curva de alta velocidade no primeiro setor, foi outro que saiu em defesa da pista.

“As ondulações são legais, apesar de estar com um pouco de dor nas costas. O resto, eu acho que acrescenta personalidade ao circuito e é muito bacana”.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira imagens da Fórmula 1 no Texas:

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 2 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 3 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 5 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 6 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images The helmet of Pierre Gasly, Toro Rosso 7 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images The car of Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 is returned to the pit lane 8 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images The car of Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 is returned to the pit lane 9 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images The car of Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 is returned to the pit lane 10 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images The car of Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 is returned to the pit lane 11 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 12 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 13 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, and Charles Leclerc, Ferrari SF90 14 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 15 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 16 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 18 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 19 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42, leads Alexander Albon, Red Bull RB15 20 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, leads Sergio Perez, Racing Point RP19 21 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 22 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 23 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 24 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso 25 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso 26 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso 27 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso 28 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 29 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 30 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 31 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 32 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 33 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 34 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 35 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 36 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 37 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 38 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 39 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 40 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 41 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 42 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 43 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 44 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 45 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 46 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 47 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 48 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 49 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 50 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19, makes a pit stop 51 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 52 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, passes a red 53 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 54 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 55 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 56 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 57 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 58 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Historic F1 McLaren M29C 59 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Historic F1 March 751 Cosworth 60 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 61 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari mechanics at work in the garage 62 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 63 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 64 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 65 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 66 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 67 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso 68 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso 69 / 95 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 70 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 71 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 72 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 73 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 74 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 75 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 76 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, plays mini golf 77 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 78 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 79 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 80 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 81 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 82 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 83 / 95 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 84 / 95 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 85 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 86 / 95 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Atmosphere 87 / 95 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Atmosphere 88 / 95 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 89 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 90 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull RB15 91 / 95 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 92 / 95 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 93 / 95 Foto de: Giorgio Piola Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 after the crash 94 / 95 Foto de: Giorgio Piola Red Bull Racing RB15, front wing 95 / 95 Foto de: Giorgio Piola

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.