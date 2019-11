A relação entre Haas e a companhia de bebidas energéticas, Rich Energy, ganhou mais um capítulo nesta semana, com um tweet postado pela conta da empresa, sugerido um novo acordo envolvendo a McLaren, utilizado hashtags vinculadas ao time britânico e à sua parceira de motores Renault.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que ficou surpreso ao ver o tweet e se moveu rapidamente para dizer que não havia conversas - e que não haveria no futuro - com o chefe da Rich Energy, William Storey, sobre qualquer patrocínio.

"Nem um pouco", disse Brown. "O cara obviamente gosta de chamar a atenção para si mesmo. Eu não falei com eles. Não vou falar. Acho que é uma tentativa de conseguir publicidade.”

Brown disse que espera que a McLaren consiga mais patrocinadores para 2020, com a expectativa de que o acordo com a Petrobras seja encerrado.

Ele também deixou claro que a presença da marca Huski Chocolate – patrocinadora da McLaren – nos carros da Alfa Romeo no GP dos Estados Unidos neste fim de semana não era um sinal de que a empresa de bebidas estaria chegando.

"Temos um contrato de longo prazo com eles (a Huski Chocolate)", explicou Brown. "Finn Rausing [co-proprietário da Alfa Romeo na F1] e o proprietário da Huski são do mesmo país [Suécia] e fazem negócios juntos.”

"Portanto, existe apenas um relacionamento lá. Eles têm muitas pessoas aqui neste fim de semana, então eles queriam alguma exposição adicional".

