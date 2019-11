A Fórmula 1 desembarcou nos Estados Unidos trazendo algumas definições, como o sexto título de construtores e de pilotos da Mercedes garantido, mas com alguns pontos a serem fechados, como a terceira posição no mundial de pilotos e o vice-campeonato entre as equipes.

Buscando aproveitar cada oportunidade de somar pontos nas últimas três etapas, as equipes levaram diversas atualizações ao circuito de Austin. Além disso, com o regulamento congelado para 2020 e a introdução de novos pneus pela Pirelli, os times aproveitam para testar elementos que podem nem chegar a serem usados de fato.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira uma análise de todas as novidades levadas pelas equipes para o GP dos EUA:

Galeria Lista Asa dianteira da Haas 1 / 18 Foto de: Giorgio Piola A nova asa (esquerda) traz um conceitomais 'enviesado' para forçar o ar para fora pelas laterais, ao invés de jogá-lo para cima. Detalhe da extremidade da asa dianteira da Haas 2 / 18 Foto de: Giorgio Piola Além disso, a placa final ganhou um corte na extremidade posterior. Equipe experimenta novos conceitos pensando em 2020. Traseira da Mercedes 3 / 18 Foto de: Giorgio Piola Equipe usou estrutura que serve para coleta de dados do comportamento dos novos pneus Pirelli, projetados para 2020. Lateral da Mercedes 4 / 18 Foto de: Giorgio Piola Uma vista da lateral do carro, que foi extensivamente modificada ao londo da temporada. Duto da Red Bull 5 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Detalhe do duto em 'S', apresentado pela primeira vez no GP do Japão. Detalhe das aletas laterais da Red Bull 6 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Detalhe mostra formato de pena da extremidade superior das aletas laterais da equipe austríaca. Escapamento da Red Bull 7 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Detalhe mostra leve inclinação para cima da saída de escapamento de gases e do turbo. Sensores no carro de Daniel Ricciardo 8 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Renault também usou estrutura com sensores para coleta de dados dos novos pneus de 2020. Bico do carro da Ferrari 9 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalhe mostra o duto 'S' de entrada de fluxo de ar da Ferrari SF90. Suspensão traseira da Mercedes 10 / 18 Foto de: Giorgio Piola Observe como a carenagem vertical também é moldada para alimentar o o tambor do freio com ar fresco. Traseira da Red Bull 11 / 18 Foto de: Giorgio Piola Observe como a equipe voltou a um pacote de resfriamento muito mais apertado (em relação ao México), com as grandes saídas em torno do braço de suspensão superior reduzidas para melhorar a eficiência aerodinâmica. Carro da Mercedes na garagem 12 / 18 Foto de: Giorgio Piola Sensores são presos na estrutura em forma de grade para medir o arrasto aerodinâmico gerado pelos novos pneus. Mecânico trabalha na suspensão da Mercedes 13 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ajustes na suspensão são fundamentais para compreensão do comportamento dos novos pneus. Duto de entrada na roda traseira. 14 / 18 Foto de: Giorgio Piola Duto permite maior resfriamento dos freios. Duto de entrada na roda traseira. 15 / 18 Foto de: Giorgio Piola Equipe tem trabalhado nas temperaturas ideais na região, pois influenciam não apenas no funcionamento dos freios, mas na aderência dos pneus e no reaproveitamento de energia térmica. Ferrari trabalha em bico 16 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Imagem permite ver equipamentos de ajuste da suspensão dianteira do carro da equipe italiana. Detalhe do voltante da red Bull 17 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A cada corrida, equipes personalizam funções nos botões dos volantes. Detalhe do bico da McLaren 18 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.