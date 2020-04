O coronavírus vem afetando o mundo da velocidade e quase todos os campeonatos tiveram que parar suas atividades, enquanto a pandemia não dá sinais de enfraquecimento. Ficar em casa tem sido comum para todos, inclusive para pilotos, como no caso de Gianluca Petecof.

O piloto da Academia Shell e do programa de jovens pilotos da Ferrari está na Inglaterra, enquanto não há o sinal verde para o início do campeonato que irá disputar esse ano, a Fórmula Regional Europeia. Nesta quarta-feira o paulistano participou de uma Live no Instagram do Motorsport.com e revelou grandes histórias, envolvendo companheiros de Ferrari, mas da F1.

Antes de ter Sebastian Vettel como colega de trabalho, Petecof o conheceu logo quando começou a fazer parte da Academia da Shell, que também é ligada à escuderia italiana.

“Ele [Vettel] sempre foi meu herói”, disse Petecof. “Quando comecei a correr de kart, em 2010, ele estava começando aquela sequência de quatro títulos seguidos na F1. Em 2013, quando eu tinha dez anos de idade, ele era ‘a estrela’ para mim.”

Gianluca Petecof antes de se encontrar com Sebastian Vettel Photo by: Divulgacao

E relatou como foi o primeiro encontro entre um jovem aspirante e uma estrela já consagrada da maior categoria do automobilismo mundial.

“Em 2015, no GP do Brasil, já fazendo parte da Academia da Shell, foi minha primeira vez no paddock da F1. Assim que cheguei na pista naquele fim de semana, me disseram que eu ia encontrá-lo. Fiquei muito ansioso e me disseram: ‘olha, nós vamos tentar fazer um encontro com ele’, mas para mim, na minha cabeça eu estava certo que o encontraria.”

“Depois me disseram: ‘o encontro vai acontecer, vocês vão se encontrar ao lado do laboratório da Shell na pista, vão bater um papo durante cinco minutos e depois ele tem outra coisa pra fazer’. Eu estava pulando de felicidade. Ganhei meu ano.”

“Nos encontramos, eu pequeninho, quase chorando de felicidade, ele me levou até a garagem, ficamos mais de meia hora conversando sobre o carro, a pista, capacete, e me lembro de um negócio que ele me disse, e lembro até hoje: ‘não fique nervoso. Eu faço a mesma coisa que você, mas só tem um pouco mais de gente assistindo’.”

“Essa, para mim, foi uma das melhores dicas que recebi. Até hoje a gente se encontra em Maranello e ele é uma grande inspiração.“

