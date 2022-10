Audi confirma parceria com Sauber para entrada na F1 em 2026

Carregar reprodutor de áudio

Agora é oficial: Audi e Sauber estarão juntas na Fórmula 1 a partir de 2026. A montadora alemã fez o anúncio na manhã desta quarta-feira (26), confirmando uma "parceria estratégica", que tornará o time suíço a equipe oficial da Audi na categoria.

A Audi havia anunciado ainda em agosto sua entrada na F1 em 2026, no início da nova era de motores do Mundial, mas ainda não havia confirmado seus planos para além do fornecimento das unidades de potência.

A ligação com a Sauber era um segredo conhecido de todos no paddock, mas ainda dependia de sua formalização por parte da montadora. No mesmo dia em que anunciou sua entrada na F1, a Alfa Romeo confirmou o fim da parceria com a Sauber após o fim da temporada 2023, o que intensificou os rumores.

No comunicado, a Audi classificou a Sauber como uma "das mais tradicionais e renomadas equipes da Fórmula 1", e deu mais detalhes sobre como será a operação da equipe. O motor será desenvolvido no Centro Competente de Automobilismo da Audi, em Neuburg, enquanto a Sauber será responsável pela produção do carro e execução das operações de corrida em Hinwil, na Suíça.

"Estamos felizes por ganhar um parceiro tão experiente e competente para nosso projeto ambicioso da Fórmula 1", disse Oliver Hoffman, membro da diretoria de desenvolvimento técnico da Audi. "A Sauber já é conhecida por sua fábrica de ponta e equipe experiente de colaborações anteriores, e estamos convencidos de que formaremos uma equipe forte".

A Audi afirma já ter conhecimento sobre a estrutura da Sauber pelo uso do túnel de vento da equipe durante sua passagem pelo Mundial de Endurance e dos carros Classe 1 de turismo no DTM na década passada.

No comunicado, a Audi confirma ainda a aquisição de parte das ações do Grupo Sauber, mas sem confirmar quanto. Especula-se que a montadora deverá adquirir 75% da equipe, em parcelas de 25% ao longo de 2023, 2024 e 2025. Mas a Sauber, que volta a ser chamada assim em 2024 na F1, passará a ser conhecida como Audi apenas a partir de 2026.

"A Audi é a melhor parceria para o Grupo Sauber", disse Finn Rausing, presidente-executivo da Sauber Holding. "Está claro que ambas as empresas compartilham os mesmos valores e visão. Mal podemos esperar para atingirmos nossos objetivos comuns com uma parceria forte e de sucesso".

Segundo a Audi, a montadora já tem mais de 120 funcionários trabalhando no projeto do novo motor, enquanto a sede de Neuburg deve passar por uma expansão de pessoal e infraestrutura técnica ao longo de 2023, e os primeiros testes do motor com um carro de F1 devem acontecer em 2025.

