Como 'esnobada' de Brad Pitt gerou treta entre 'ícones' da F1?

Além das ações de pista, o GP dos Estados Unidos foi destaque no noticiário por causa da presença de Brad Pitt no paddock de Austin, onde o ator fez contatos com ícones da Fórmula 1. O astro de Hollywood produz um filme sobre a categoria, mas não foi 'só' por isso que ele chamou atenção.

Brad Pitt nas instalações da Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Antes da largada no Circuito das Américas, no domingo, Pitt foi abordado para uma entrevista por Martin Brundle, ex-piloto da F1 e hoje repórter da categoria na Sky Sports, mas o ator norte-americano preferiu não conversar com o comentarista britânico. Veja o episódio no vídeo abaixo:

A 'esnobada' de Pitt a Brundle no Texas viralizou nas redes sociais e levou a comentários sobre a receptividade aos repórteres por parte das celebridades que frequentam as corridas da F1. Entretanto, o que mais causou alvoroço entre os fãs foi uma manifestação de Will Buxton.

Jornalista da F1 e famoso pelas participações na série da Netflix sobre a categoria, Drive to Survive, o britânico ponderou que os repórteres que têm acesso aos grids de largada da F1 recebem uma lista na qual se discrimina quais celebridades estão disponíveis -- ou não -- para entrevistas.

Lewis Hamilton e Will Buxton Photo by: Sutton Images

"Outro GP dos Estados Unidos. Outro lembrete de que todos os jornalistas credenciados para o grid recebem uma lista, em todas as corridas, de qual celebridade está ou não acessível para entrevista", escreveu Buxton no Twitter. Confira:

"Para se ter uma referência, na F1TV (serviço oficial de streaming da F1 do qual Buxton faz parte), nossa caminhada no grid é sempre focada nos carros e os pilotos. Se conseguirmos uma entrevista, raramente é com uma “celebridade”, a menos que saibamos que a pessoa está 'por dentro' do esporte e disponível para conversar. Porque, para nós, as celebridades são os pilotos que estão nos carros", explicou Will.

Brundle reage

Michael Schumacher, Benetton, e Martin Brundle, Ligier, no pódio do GP da Bélgica de 1995 Photo by: Motorsport Images

Na sequência, Brundle respondeu ao tweet inicial de Buxton, desmentindo a informação relativa à lista e mandando uma 'indireta' ao colega em relação ao foco das entrevistas nos grids. "Isso é simplesmente falso, Will. Não invente coisas para que se adequem à sua narrativa", disparou Martin.

Depois, Buxton respondeu (veja abaixo) ao tweet de Brundle em que a informação é contestada, colocando 'panos quentes' na controvérsia com o ex-piloto, mas publicando um vídeo que mostra a tal lista. "Não é verdadeiramente falso (que não haja a lista), afinal. Aqui está a de Austin. Os casos daqueles que não desejam ser entrevistados (é raro as pessoas pedirem para não ser) são comunicados a nós verbalmente, como você bem sabe", ponderou.

"Devo pedir desculpas, pois acreditei que o próprio documento em questão tivesse sido enviado para todas as TVs, o que achei que era rotina, mas agora parece que pode não ser [rotina]", completou Buxton, que já colaborou com a Motorsport.tv.

Will Buxton na Motorsport.tv, serviço de streaming do Motorsport.com Photo by: Motorsport.tv

Outro famoso jornalista que cobre F1, Chris Medland confirmou a suspeita do colega. "Não estou dizendo que não existe [lista], mas nunca vi ou ouvi falar de uma!", escreveu o repórter britânico em resposta ao Motorsport Broadcasting no Twitter.

Companheira de Buxton em coberturas oficiais da F1, Jennie Gow também se manifestou: "Nunca tive uma [lista]!", publicou a jornalista britânica, também em resposta ao Motorsport Broadcasting no Twitter.

De todo modo, o Motorsport.com apurou que era sabido que Pitt não daria entrevistas. Uma fonte presente no Circuito das Américas ponderou à reportagem que o ator acompanhou os dias de atividades de pista em Austin, entre paddock e instalações de equipes, mas não falou à imprensa.

Onboard: veja uma volta virtual no Circuito das Américas, palco do GP dos Estados Unidos

