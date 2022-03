Carregar reprodutor de áudio

Parece que a notícia já esperada está agora muito próxima: a Volkswagen dará luz verde para a entrada de Audi e Porsche na Fórmula 1 na próxima semana, de acordo com a Reuters. Segundo a agência britânica, duas fontes familiarizadas com o assunto, uma reunião de alto nível será realizada e há uma probabilidade muito alta de que a decisão de ingressar na categoria seja tomada a partir daí.

O porta-voz do Grupo Volkswagen, contatado pelo veículo, se recusou a comentar o assunto, enquanto as especulações foram confirmadas pelo Business Insider.

De acordo com as fontes, a Audi deve fazer uma oferta de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,62 bilhões) à McLaren. Já a Porsche planejaria uma parceria de longo prazo com a Red Bull. A equipe britânica já trabalhou com a Volks no Mundial de Rali(WRC). Ambas as escuderias se recusaram a comentar o assunto.

Se os acordos forem concretizados, a entrada delas no esporte como fornecedoras de motores será em 2026, ano em que as regras mudarão radicalmente.

Nesse contexto, a Red Bull é uma opção muito atraente, especialmente para a Porsche.

O relatório não especificou se a Audi teria intenção de comprar a McLaren ou faria a oferta citada apenas pela parceria de unidades. Além disso, haveria mais de um ponto de interrogação sobre onde e como o motor seria produzido.

