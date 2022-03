Carregar reprodutor de áudio

Enquanto Mariana Becker segue se recuperando da fratura no tornozelo e cirurgia nos ligamentos, a Band oficializou quem deve substituir a repórter nessa reta inicial da temporada 2022 da Fórmula 1: Felipe Kieling, que já a cobriu durante a pré-temporada em Barcelona, logo após o acidente da jornalista gaúcha.

Kieling trabalha em Londres como correspondente da emissora paulista há dez anos, mas sua trajetória na Band vai muito além, entrando no canal como estagiário aos 18 anos. Em seu currículo, o repórter já possui coberturas de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo.

Após fazer sua 'estreia' na cobertura da F1 durante os testes de Barcelona, Kieling deve retornar já nesta semana, com a pré-temporada no Bahrein, que começa nesta quinta-feira (10) e que terá transmissão das horas finais de atividade de pista no Bandsports.

No mês passado, Becker sofreu um acidente enquanto esquiava na Europa. Além da fratura no tornozelo, exames médios detectaram ligamentos rompidos, o que a levou a passar por uma cirurgia. Em publicação em suas redes sociais, Mariana confirmou que perderia pelo menos dois ou três GPs.

Caso a previsão se concretize, seu retorno deve acontecer na primeira prova europeia da temporada, o GP da Emilia Romagna em Ímola, marcado para 24 de abril. Com isso, Mariana perderia os GPs do Bahrein (20 de março), Arábia Saudita (27 de março) e Austrália (10 de abril).

