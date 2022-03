Carregar reprodutor de áudio

O piloto da McLaren, Lando Norris, acredita que Mercedes e Red Bull ainda estão no topo após a primeira semana de testes da Fórmula 1 2022 em Barcelona, apesar de tanto a equipe britânica quanto a Ferrari terem tomado as manchetes na abertura da pré-temporada.

Norris liderou o primeiro dia e Charles Leclerc o segundo, antes de Lewis Hamilton e George Russell colocarem a Mercedes na ponta no terceiro e último dia de testes.

Lando, que foi rápido em minimizar o ritmo da McLaren e disse que preferia terminar em último para manter as expectativas sob controle, acredita que Mercedes e Red Bull, as duas forças dominantes de 2021, ainda estão à frente do pelotão, apesar da redefinição das regras para 2022.

"A Mercedes nunca parece muito boa nos testes - até chegar à primeira corrida. Se eles são bons já por lá, significa que provavelmente serão incríveis nos GPs", brincou. "Acho que todo mundo está trabalhando em seus próprios programas, em diferentes cargas de combustível, modos de potência e qualquer outra coisa."

"Podemos ter uma imagem e ver que estamos em uma posição decente, mas Mercedes e Ferrari parecem muito bem desde o primeiro dia. Eles estiveram no topo das tabelas de tempos todas as vezes e seu ritmo de long run parece bom."

“A Ferrari parece muito forte, mas Mercedes e Red Bull estão lá conosco e, eu diria, um pouco à frente no momento."

Norris admitiu que o teste da McLaren "não foi perfeito", mas ainda desfrutou de três dias produtivos compartilhados entre ele e o companheiro de equipe, Daniel Riccardo. O britânico enfatizou que a equipe tem muitas áreas para melhorar se quiser dar o próximo passo e desafiar os principais times.

"Pessoalmente, sinto que temos muito trabalho a fazer se quisermos lutar com eles", acrescentou. "Esperamos conseguir, mas acho que sabemos que ainda há muitas coisas para melhorarmos para chegar ao nível em que estão."

